Dani Martín se vacuna y su comentario a la enfermera desata las risas en la red

Dani Martín ha demostrado no tener pelos en la lengua a la hora de hablar de ciertos temas. Esto, sin duda, es uno de los factores que lo hacen único. Sus fans agradecen esa cercanía y transparencia, y si además, llegan acompañadas de buenas canciones, el madrileño tiene ganado el apoyo incondicional de todos ellos.

El artista también se ha manifestado públicamente acerca del COVID-19 y de la pandemia. Ha animado a todos a vacunarnos, y eso es algo que de nuevo a destacado en su última publicación.

Y es que Dani ha celebrado que su momento de vacunación ha llegado. Lo ha hecho a través de un vídeo en el vemos cómo la enfermera le inyecta su vacuna correspondiente. Él, con un semblante nervioso, mira hacia otro lado para intentar ignorar el pinchazo lo máximo posible. Mientras tanto, la enfermera le enumera los efectos secundarios que puede tener.

Cuando ella se separa de Dani, el artista reacciona de manera natural, como siempre hace. "¿Ya me la has puesto?", pregunta asombrado. Ante la respuesta afirmativa de la joven, él responde sin pensarlo: "Y una p*lla. Una p*lla me la has puesto". Ha generado las risas de todos los presentes. "Vacunáos todos", concluye Martín mirando a la cámara.

Pero lo cierto es que no solo los presentes han reaccionado entre risas. También lo han hecho los seguidores entre las respuestas de su publicación. Aunque también están los que desean haber sido la enfermera que le ha vacunado.

Dani Martín está de celebración, y no solo porque haya recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. También porque se avecuna nueva música, y además, pronto. Será en el mes de julio cuando podamos escuchar lo próximo que tiene preparado, aunque aún no hay fecha exacta.

Sea como sea, lo que está claro, es que volverá a sorpredernos y a deleitarnos al más puro estilo Dani Martín.