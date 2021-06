Matthew Perry rechazó a Sarah Paulson en una ‘fiesta de besos’

Durante diez temporadas, David Crane y Marta Kauffman, los guionistas de Friends lograron convencernos de que Chandler Bing era un extraordinario amigo poco dado a las relaciones sentimentales exitosas. Con el tiempo, nos dimos cuenta de lo contrario, no solo porque nos ofreció una de las relaciones de amor más sanas que se hayan visto en la televisión junto a Mónica Geller, sino porque nunca dejó de ocupar el corazón de Janice (¡Oh, Dios mío!).

Momentáneamente, algo similar ocurrió con Sarah Paulson, a quien hemos tenido la oportunidad de ver en American Horror Story. La actriz ha reconocido recientemente que tuvo un desencuentro con Matthew Perry hace ya un tiempo en una fiesta organizada por Carrie Fisher, la eterna princesa Leia de La guerra de las galaxias. Fue ella quien le invitó a pasar una noche —cuando aún no era demasiado conocida— junto a sus amigos, entre los que se encontraban Queen Latifah y Shirley McLaine.

Durante su participación en el programa de entrevistas de Jimmy Kimmel, la intérprete ha recordado uno de los momentos más bochornosos de su vida, que tuvo lugar en esa makeout party, dondefue rechazada por el actor. Entonces, estaban jugando a lo que aquí sería el juego de la botella, en el que se introdujeron los nombres de los invitados en un sombrero para que el azar decidiera quién debía dar un beso a otro de los asistentes.

En el momento en el que el actor de la mítica serie extrajo el papel con el nombre de Sarah, decidió instantáneamente que no deseaba besarla y salió a toda prisa de la habitación. “Le miré y él estaba como: 'Me has tocado tú', y yo me quedé como: ‘Bueno, hagámoslo'… Él dijo que no y se fue'', ha asegurado la actriz entre risas.

Si bien es cierto que no lo recuerda como algo dramático, Sarah ha reconocido que al final tuvo su merecido, puesto que ambos coincidieron en la serie Studio 60. En ella, interpretaban a un matrimonio y fue el momento en el que, finalmente, sus labios se juntaron. “Conseguí mi beso… En realidad, fueron muchos. Y, por cierto, ¡él se arrepintió de no haberme besado la noche de aquella fiesta!”, ha comentado.

Sarah Paulson on Pandemic Neurosis, Make Out Party with Matthew Perry & Friendship with Diane Keaton

Lo que está claro es que el destino estaba escrito y que, en algún momento, volverían a reencontrarse dentro o fuera de la pantalla. Sin embargo, esta serie que les unió tan solo duró una temporada, pero no nos cabe duda de que, al final, Sarah logró “vengarse” de Matthew.