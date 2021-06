Postal Kolekzionistak continúa su trayecto con 'Bagoi Hutsak'

Postal Kolekzionistak es un proyecto que surge en Tolosa en 2018 de la mano de músicos de gran experiencia y de su primer álbum 'Azken gaua hirian'. Como resultado de los conciertos, el paso del tiempo y las horas de ensayo, 2 años después ha visto la luz 'Bagoi Hutsak', un segundo trabajo con un sonido que es ya un sello de identidad de este quinteto liderado por Iñigo Asensio.

Con la idea de los viajes siempre presente, los trenes han obsesionado a Iñigo en el proceso de creación de este segundo álbum. Un disco de sonido más crudo en ocasiones, con toques pop y en el que no faltan arreglos de cuerda y viento, trompetas, acordeón o el sonido de la armónica. Un viaje musical en 8 canciones que han presentado en Cara A de LOS40 Euskadi.

Cara A: Eres una persona viajera... en cierta manera este grupo bebe de diferentes culturas y eso lo enriquece, ¿no?

Iñigo: Es posible, tampoco nos adentramos mucho en lo étnico pero sin querer hay referencias a muchos países. Detrás del nombre del grupo, los coleccionistas de postales, hay una lógica. Detrás de cada canción hay una imagen muy clara, ya sea la de una ciudad, el aeropuerto o avión donde haya surgido esa canción. También hay un remite porque tengo claro desde dónde se ha escrito esa canción o hacia dónde va de vuelta. Es una realidad que nosotros hacemos postales y eso se nota en las canciones que viajan de un lado para otro.

ESCUCHA AQUÍ EL PROGRAMA 👇🏼

Cara A: ¿Podemos conocer un poco más de ti a través de los temas?

I: Cuentan cosas que han ido sucediendo, en algunos casos casi literalmente y en otros casos de forma mucho más metafórica. Hay algo de mí que se desnuda en esas canciones y que cuenta más o menos cómo he vivido algunos momentos de estos últimos años. Creo que es más fácil disimular algunas cosas con tu entorno y tu gente que cuando tienes una guitarra entre las manos. Por eso creo que hay mucha verdad en este disco, no hay imposturas, disimulos... habla de cosas vividas. Hay gente que me ha escrito y me ha dicho que se ha sentido muy identificada en las letras, supongo que para eso están las canciones, para que cada unos las interprete y las haga suyas. Es bueno que haya esa conexión, que no se marque una distancia hablando desde la atalaya de tus sentimientos y nadie sea capaz de empatizar con ellos.

Cara A: Hay además varias colaboraciones como la de Mikel Urdangarin en 'Kafea zor didazu'.

I: Ha sido una de las colaboraciones de este disco, muy generosa por su parte. Cuando compuse el tema ya había un guiño a su canción 'Anek idatzi dit zutaz'. Hace ya unos años que tengo buena relación con Mikel, me parecía ponerle en un compromiso pero al final me animé y se lo pedí. Él se animó y la verdad que le ha dado un color a la canción que no tenía y sobre todo la ha hecho muy suya, hay un momento en el que piensas que el tema puede ser perfectamente de Mikel. Ha sido bonito ese proceso y ese encuentro con él. Luego también tenemos a Xabi Zebeiro en el arreglo de cuerdas, Aitor Zorzano en el arreglo de vientos junto a Beñat Larrauri, Nico Andino...

Cara A: Ahora toca presentar el nuevo álbum... ¿Cómo se plantea la gira de 'Bagoi Hutsak'?

I: Tocamos en la sala Bira Kultur Guneak, en el casco viejo de Bilbao, donde además yo tuve ocasión de tocar hace años con Izaro y fue muy chulo. Cuando planteamos la gira de Bagoi Hutsak en Bilbao la idea era estar en Bira. Después pararemos porque yo me marcho para El Salvador, luego en México con un poco de suerte habrá un par de conciertos en solitario. A la vuelta estaremos en Berastegi el 19 de junio y algunos conciertos más que surjan pero que todavía no tenemos cerrados.