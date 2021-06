Celebra el orgullo al ritmo de RuPaul, Lady Gaga, La Casa Azul o Sam Smith

“Tú, que decidiste que tu vida no valía. Que te inclinaste por sentirse siempre mal. Que anticipabas un futuro catastrófico. Hoy pronosticas la revolución sexual”, cantaba La Casa Azul hace catorce años. El tema del grupo, donde hablaba sobre liberación, no tardó en convertirse en todo un himno del colectivo LGTBIQ+ del siglo XXI.

Pero no es la única canción que ha conquistado a millones de personas y que ha sonado bien alto durante el mes del orgullo. ¡Ni mucho menos!

Son muchas las canciones cuyos mensajes han calado hondo en la sociedad, empoderando a las personas a mostrarse tal y como son. Porque no hay nada mejor que celebrar la diversidad y la identidad de cada uno de nosotros y nosotras.

Una playlist con mucho orgullo

Por ello, en LOS40 hemos querido crear una playlist llena de temazos que predican con el mensaje que hay que lanzar al mundo. No solo durante este mes de junio, sino durante los 365 días del año.

En esta selección no pueden faltar temazos que ya forman parte del colectivo como Born This Way de Lady Gaga, Firework de Katy Perry o Espectacular de Fangoria. Por supuesto, tampoco faltan los clásicos. El Wannabe de Spice Girls o el I want to break free de Queen se encuentran en la lista.

Recuerda que puedes escuchar esta playlist en la app de LOS40. Todo al alcance de tu mano. ¡Dale al play y disfruta!

Tampoco faltan artistas referentes del colectivo como RuPaul, Elton John, Sam Smith o Ricky Martin. Vamos, una lista de lo más completa.

Sin duda, llegó el momento de disfrutar de la mejor música con mucho orgullo. Y es que algunas de estas canciones ya forman parte de la banda sonora de tu vida. ¡Dale al play y disfruta!