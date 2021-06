Ya te puedes mover entre Madrid y Barcelona y es verano… pero solo tienes 7€

El verano ya está aquí y te mentiríamos si te dijésemos que no nos hemos puesto a pensar ya en nuestros planes más refrescantes para estos meses. El calor en algunas ciudades llega a alcanzar niveles insoportables.

Y es que después de meses sin poder viajar, llega la hora de ver mundo, ¿no? Pero encontrar la opción más barata no es sencillo. O no era. Porque hemos descubierto algunos planes por Madrid, Barcelona, Guadalajara y Zaragoza, entre otros para aquellos que pueden gastar poco dinero. ¿Que no es posible? Sigue leyendo y comprobarás que estás muy, pero que muy, equivocado/a.

La primera opción es darte una vuelta en autobús para disfrutar de algunos rincones de la ciudad sin mover un pie. Aunque si lo tuyo son los aviones, también puedes dirigirte al aeropuerto de Barajas, al de El Prat o al de Zaragoza… y observarlos, porque encontrar un vuelo barato es casi misión imposible.

También tienes la opción de coger un taxi y trasladarte dos barrios más allá del tuyo. Claro que si prefieres que te dé el aire fresco, puedes montarte en bici e ir donde quieras. Aunque vas a tardar un buen rato…

¿Quieres agua? Algunas opciones más rápidas son ir al Parque del Retiro y montarte en una de las barcas de su estanque, darte un buen paseo en barco por la Barceloneta… y poco más.

De repente llega AVLO, que te lleva desde Madrid hasta Barcelona en tren desde tan solo 7€ cualquier día de la semana. Sí, has leído bien: siete euros. Y es que también puedes parar en Guadalajara, Calatayud, Zaragoza, Lleida, Tarragona, Girona y Figueres. ¡Menudo viaje!

Seguro que estarás pensando: “Voy a tardar mil horas en llegar a Barcelona…”. ¡Pues no! El viaje solo son dos horas y media, ya que es un servicio de tren de Alta Velocidad. Vamos, lo que todos conocemos como un auténtico “chollo”.

AVLO abre las puertas de sus trenes desde el 23 de junio para todos aquellos que quieran disfrutar de un verano diferente y por un precio muy económico. Además, permanece muy atento/a porque pronto quieren extender su corredor a otras ciudades. ¡Menuda puedes liar desde 7€!