Michael Jackson recordado por Joaquín Luqui: “¡Qué gran artista!”

Michael Jackson había anunciado públicamente su regreso a los escenarios con This is it. Sería en Londres, en el O2 Arena.... pero ese día nunca llegó. El 25 de junio de 2009, falleció en su casa de Los Ángeles. Tenía 50 años. Hoy conmemoramos el 12º aniversario de su fallecimiento, haciendo un breve repaso a cinco efemérides de su vida y de su historia. Y quién mejor que Joaquín Luqui para acercarnos a esos momentos memorables.

El histórico Thriller: “Cuando se tiene esa calidad...”

El 30 de noviembre de 1982, Michael Jackson publicó el álbum que cimentaría definitivamente su estatus como la mayor estrella del pop mundial. Thriller se convirtió en el álbum más vendido en la historia y por ello figura en el libro Guinness. Joaquín Luqui en el programa de 40 TV ‘Década 40’, en 2001, recordaba así la efeméride:

“Hay quien dice que el disco tiene sus épocas de crisis y que influye en las ventas, etc. La primera gran crisis que hubo recientemente en la industria del disco fue en el año 82. Y a finales del 82 se publica un álbum que luego pasaría a ser el más vendido de la historia, y todavía no ha sido superado: más de 40 millones de ejemplares. Y eso que decían que era época de crisis. Cuando se tiene esa calidad... El primer single, donde estaba el artista que más discos ha vendido en la historia, Paul McCartney cantando con Michael Jackson The girl is mine. Fue el primer single tomado de ese álbum histórico, Thriller. Fue en el año 83 cuando ya vino la explosión con Billie Jean, con Beat it y luego Thriller y el vídeo que cambió por completo el panorama de la música”.

A día de hoy, Thriller sigue siendo el álbum más vendido de todos los tiempos, con ventas mundiales que rondan los 66 millones de copias.

En el Muro de Berlín: “¡Qué gran artista sigue siendo!”

Y de un álbum histórico a un hecho memorable: la actuación de Michael Jackson en el Muro de Berlín el 19 de junio de 1988. Ese concierto en el lado occidental de la capital alemana, formaba parte de un festival de tres días, en el que también participó Pink Floyd, entre otros.

En junio de 2001, Luqui resaltaba el acontecimiento en su programa de 40 TV: “En el año 88 actúa en Berlín y 3.000 jóvenes del otro lado se acercan al muro para poder estar lo más cerca posible de su ídolo Michael. Todavía existía entonces el muro de Berlín. ¡Qué gran artista sigue siendo! Ojalá su nuevo álbum sea buenísimo y desde luego, verle en directo sigue siendo una gran experiencia como lo fue para aquellos chavales de Berlín en 1988".

Después se supo que la Stasi, la policía secreta comunista de Alemania del Este, vio a Michael Jackson como una amenaza a la seguridad. Según consta en los archivos secretos desvelados años después, existió el temor de que esta actuación pudiera desatar protestas y provocar que los jóvenes saltaran el muro que separaba a Berlín oriental y occidental desde 1961. Tan solo un año y medio después de, el 9 de noviembre de 1989, la población alemana derribó el Muro.

Sony: “El mejor contrato de la historia”

Sonado fue también el contrato que Michael Jackson firmó con Sony, considerado el más lucrativo de los que hubiera firmado nunca un artista pop. En marzo de 1991, todos los medios de comunicación del mundo se hacían eco de la noticia. El País, por ejemplo, publicaba este titular: “Sony retiene a Michael Jackson con un contrato de 100.000 millones (de pesetas)”.

En su programa de efemérides de 2001, diez años después del famoso acuerdo, el mítico periodista y locutor de Los 40 Principales contaba: “Michael Joseph Jackson conseguía el mejor contrato de la historia para un artista. Sony acababa de comprar CBS y lo primero que hizo fue renovar a Michael. 1000 millones de dólares. Dos años después lanzó Dangerous, después HIStory, este año tiene nuevo álbum (Invincible)".

El contrato con la multinacional japonesa, que pretendía evitar que el cantante se fuera a otro sello, incluía también películas, cortometrajes, televisión o seis nuevos álbumes.

En Eurodisney: “Para descansar de todo”

A Michael Jackson le fascinaba Disneyland París y disfrutó del parque y de sus atracciones varias veces. Pero hubo una en especial, entre el 18 y el 21 de diciembre de 1995, en la que su estancia fue por ‘prescripción facultativa’:

"Michael Jackson se va a Eurodisney, cerca de Paris, para descansar. ¿Descansar de qué?. De una convalecencia que había tenido en un hospital de Nueva York, después de haber tenido que suspender su show especial en el Teatro Beacon. Entre otras actuaciones, estaba la del señor Marcel Marceau, el gran mimo francés, que iba a interpretar con Michael una canción. Lo cierto es que, en plenos ensayos, los médicos detectaron que estaba realmente mal, le descubrieron una infección vírica, y para descansar de todo, 'Black Bambi', como le llamaban sus íntimos, decidió ir en Concorde desde Nueva York a Paris. Se alojó en Eurodisney dentro de la suite ‘La Bella Durmiente’”.

Fue el 6 de diciembre de 1995, cuando Jackson tuvo que ser hospitalizado tras sufrir un desmayo mientras ensayaba en el Beacon Theater, donde estaba previsto que actuara durante dos noches (8 y 9 de diciembre). Los conciertos, que iban a ser grabados para un especial de televisión, se cancelaron. Y efectivamente, estaba prevista la participación de Marcel Marceau. Recordamos que Jackson mantuvo amistad con el mimo francés durante casi 20 años y el propio intérprete de Thriller reconoció que utilizaba algunas técnicas de Marceau en sus famosos pasos de baile.

Brit Awards 1996: “El mayor incidente lo provocó Jarvis Cocker”

Michael Jackson acudió a la ceremonia de los Brit Awards del 19 de febrero de 1996, para recibir un galardón que lo acreditaba como Artista de una Generación. Fue el último premio de la industria británica que recibiría. Se lo entregó Bob Geldof. Antes, rodeado de niños, realizó una espectacular interpretación de Earth Song. Vestía de blanco, como si fuera una especie de Mesías, y simulaba encontrarse desesperado por la situación del planeta. Y fue entonces cuando se produjo el incidente que Luqui relata:

“El mayor incidente lo provocó Jarvis Cocker, cantante de Pulp, cuando en plena actuación de Michael Jackson en directo, acompañado de unos niños, irrumpió en el escenario, diciendo que eso le parecía de muy mal gusto. Se armó un follón tremendo, los guardias de seguridad intervinieron, un niño quedó herido y Jarvis fue acusado directamente de haber provocado el incidente, y por tanto culpable de la herida del niño. Al final el juez dijo que no era para tanto y que Jarvis Cocker era inocente de ese ataque".

Jarvis protestaba por la "imagen de deidad", de “Cristo salvador” de Michael. Michael respondió posteriormente, tachando la actitud de Jarvis de "cobarde y asquerosa".

Cuando terminó de cantar, Jackson pronunció este discurso: "¿Sabéis que un área de bosque tropical del tamaño de seis campos de fútbol es quemada cada minuto y destruida? ¿Sabéis que tres millones de niños mueren cada minuto? ¿Y sabéis también que cada hora 300 niños mueren de hambre? Pero creo en nosotros como personas. Sé que podemos marcar la diferencia. Os quiero a todos. Creo en vosotros. Os quiero".