Las 15 mejores canciones para celebrar y reivindicar un Orgullo LGBTIQ+ muy 'classic'

Todo está preparado para celebrar el día del Orgullo LGBTIQ+, una fecha que cada año nos recuerda lo importante que es reivindicar el derecho a ser uno mismo, a mostrarnos tal y como somos y a luchar por la igualdad. Es necesario seguir reivindicando la libertad y el respeto que todos nos merecemos, pero también es importante disfrutar y celebrar esta fecha, y siempre es mejor si lo acompañamos con música.

La música ha sido una forma brillante de cantar a toda esta diversidad, de normalizar y de lanzar potentes mensajes. Desde los grandes clásicos de The Village People a Glorria Gaynor o Madonna, son muchos los grandes temas que podemos escuchar estos días para reforzar nuestro mensaje.

Repasamos las 20 canciones más importantes de los últimos años, aquellas que se han convertido en auténticos himnos para defender el Orgullo LGBTIQ+.

Abba - Dancing Queen: Canción insignia del grupo sueco dedicada a todas las Reinas del baile.

Abba - Dancing Queen (Official Music Video)

Village People - – YMCA: Obrero, vaquero, policía, militar, indio… disfrázate de lo que quieras.

Village People - YMCA OFFICIAL Music Video 1978

Gloria Gaynor - I will survive: Himno de la liberación femenina e himno gay, su mensaje es inspirador.

Gloria Gaynor - I Will Survive [Official Video] 1978 [Audio iTunes Plus AAC M4A]

The Weather Girls -– It’s raining men: Candada por Dave Balfour, Young Divas o Geri Halliwell, nosotros nos quedamos con la versión de The Weather Girls de 1982.

The Weather Girls - It's Raining Men (Video)

Madonna –- Express Yourself: “¡Vamos chicas! ¿Creéis en el amor?”. La Reina del Pop os comprende.

Madonna - Express Yourself [Official Music Video]

Olivia Newton-John – - Xanadu: Película, musical, banda sonora de éxito… Esta canción es todo un himno gay.

Olivia Newton-John - Xanadu (Official Music Video) 1980

Queen -– I Want To Break Free: Un mensaje claro y un vídeo en el que los miembros de Queen sacan su lado más juguetón.

Queen - I Want To Break Free (Official Video)

Village People -– Macho man: Macho, macho man, I’ve got to be a macho man (mucho mucho macho). Mientes si dices que nunca la has cantado… Temazo.

Village People - Macho Man OFFICIAL Music Video (short version) 1978

Boy Town Gang –- Can’t Take My Eyes Off You: Una canción con múltiples versiones que seguro escucharemos muchas veces en los desfiles repartidos por toda España.

BOY TOWN GANG - Can't Take My Eyes Off You ''MELODY DISCO 1982.divx

Frankie goes to Hollywood –- Relax: Esta canción fue censurada por su picante contenido. Pero ya nadie puede reprimirla y ahora podemos disfrutarla al máximo.

Frankie Goes To Hollywood - Relax (Official Video)

Alaska y Dinarama - A quién le importa: Es la canción por excelencia en nuestro país para reivindicar la diversidad y el derecho a ser nosotros mismos. Se convirtió en el himno oficial de las fiestas del World Pride Madrid 2017.

Alaska y Dinarama "A Quién Le Importa"

Gloria Gaynor -– I am what I am: Su mensaje “soy lo que soy” la convierte en un emblema para el movimiento gay.

Gloria Gaynor - I Am What I Am.

Cher –- Believe: Uno de los sencillos más vendidos de la historia, ganador del Grammy a la Mejor Grabación Dance de 2000 y una de las canciones más oidas en el Día del Orgullo.

Cher - Believe [Official Music Video]

Cyndi Lauper –- Girls just wanna have fun: Otro himno feminista que también ha servido para reivindicar al colectivo homosexual, bisexual y transexual.

Cyndi Lauper - Girls Just Want To Have Fun (Official Video)

George Michael –- Outside: Así criticó George Michael la represión sexual en Estados Unidos tras ser detenido.

George Michael - Outside (Official Video)

Estas son solo algunas de las canciones con las que, desde hace décadas, todos bailamos al son del respeto y la diversidad. ¡No dudes en incorporarlas a tu playlist!