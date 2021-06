Gigi D'Agostino se une a Luca Noise, su hermano musical, en ‘Beautiful’

Muchos lo conocen por su mítico In My Mind, y otros por ser simplemente uno de los iconos dance más conocidos de la escena. Gigi D'Agostino llega desde los años 90 deleitándonos con su talento. Canciones como L'Amour Toujours, Bla Bla Bla, La Passion y The Riddel han hecho vibrar a todos los que las han escuchado desde cada rincón del planeta.

Pero el productor y DJ italiano sigue ofreciéndonos su música. Ahora se ha unido a Luca Noise, su hermano musical, en Beautiful. Se trata de una colorida canción en la que ambos amigos dan rienda suelta a su talento con unos ritmos lentos e intensos, pero con una clara línea de bajo profundo. La voz se une a los sintetizadores melódicos, lo que nos transporta a un paisaje de otro mundo.

Precisamente este viaje llega también en su lyric video. Está protagonizado por una animación de un corazón que va cambiando de estilo con cada cambio de imagen. Muestra diversos escenarios, pero siempre situado en el espacio. ¡Todo un viaje de ritmos!

Para muchos, Gigi se ha convertido en un maestro de la música dance. Aunque ha tenido numerosos seudónimos a lo largo de su carrera. En 1994 lanzó su primer sencillo Experiments Vol. 1 con Daniele Gas, y poco a poco siguió completando su discografía hasta convertirse en toda una eminencia.

Su pasión es la música, y eso es innegable. Pero la pasión algunos miles y miles de personas en todo el mundo es escuchar lo que crea su talento. De este modo, forman un tándem único que ha permitido a Gigi seguir inspirándonos con sus lanzamientos.

Y a ti, ¿qué te ha parecido Beautiful? ¿También has viajado a través de la canción?