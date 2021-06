Aitana se suma a Fresquito y Mango por sorpresa en ‘Mándame un audio remix’

Hace casi un año, Aitana sorprendió a sus seguidores y seguidoras sumándose al remix de Tu foto del DNI junto a su amigo Marmi. El tema, que recordaba a aquel pop rock que primaba a principios de los 2000’s, enamoró a sus fans.

Ahora, Aitana ha vuelto a hacer feliz a su fandom con una nueva colaboración. Y es que la cantante de 11 Razones se ha sumado a otra canción de este corte: nada más y nada menos que Mándame un audio.

Se trata del remix del éxito de Fresquito y Mango, que no ha dejado de ganar oyentes en los últimos meses. ¿La fórmula de su éxito? Un estribillo pegadizo y una letra divertida que no puedes quitarte de la cabeza.

“Hoy he tenido cita con mi psicólogo. Y me ha pedido que de ti no hable más. Que nunca ha visto nada parecido. Que nos envidia y no lo puede aguantar”, empieza cantando la artista.

Fresquito y Mango, Aitana - Mándame Un Audio (Remix) - (Video Lyrics Oficial)

El tema habla sobre lo complicado que es olvidarse de una persona de la que estás enamorado. Vamos, una letra con la que muchas personas se sentirán representados.

Tanto Aitana como Fresquito y Mango han anunciado la colaboración por sorpresa, tan solo unas horas antes de sacar la canción. Y es que nadie se esperaba este remix. Y tenemos que reconocer que ha sido muy bien recibido en sus primeras horas.

El tema original, que salió hace unos meses, suma en Spotify más de cuatro millones de reproducciones. Nada mal, teniendo en cuenta que se trata de un grupo emergente que acaba de empezar.

Sin duda, nos encanta que Aitana haga este tipo de colaboraciones que ayudan a descubrir nuevos grupos. Además, tenemos que reconocer que está como pez en el agua en este género.