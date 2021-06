Alfred García presenta el videoclip de 'Praia Dos Moinhos'

Hace apenas unos días os contábamos que Alfred García estaba a punto de empezar a darnos más pistas sobre su nuevo lanzamiento, tras habernos presentado un tema para Los espabilados, una serie inspirada en una novela de Albert Espinosa. ¡Al fin ha llegado el día de poder conocer cuál es el videoclip que acompaña Praia Dos Moinhos!

Si bien es cierto que pudimos conocer parte de lo que es su videoclip, no ha sido hasta ahora cuando hemos podido disfrutar al completo de él y podemos asegurar que la espera ha merecido la pena. Su mimada propuesta musical trata de poner imágenes a una canción no apta para los no románticos y que mantiene la línea habitual del artista.

La trama principal de este videoclip se centra en rescatar la historia de un amor de verano, cuando sus dos protagonistas encuentran la confianza el uno el otro y viven algunas experiencias que se quedarán marcadas para toda la vida. Sin embargo, algo en esa relación no termina de funcionar y deciden que no es el momento para hacerse daño mutuamente.

Esta narrativa encaja a la perfección con la propuesta lírica de Alfred, quien la empezó a componer hace dos años en un momento en el que tenía un sentimiento dentro sobre el que no había podido reflexionar anteriormente. Esta sanación musical invoca toda esa tormenta emocional que nos arrebata la razón ante situaciones similares y que, con el tiempo, se ven y se entienden con otra perspectiva.

En palabras del propio artista “Praia dos Moinhos es aquella playa donde fuimos libres, donde pudimos ser nosotros y no los que querían que fuéramos. Donde fundamos el país más pequeño del undo, donde solo habitaban dos fugitivos, víctimas de sentimientos desbordados”. Y lo cierto es que cualquiera podría verse reflejado en una historia similar a la que cuenta el autor de Sal de mí.

Además, el videoclip nos llega en un momento esencial como es el verano, el momento en el que sucede esta historia de amor efímera protagonizada por Dèlia Brufau y Albert Baró (Merlí). Para muchos, será el momento del primer beso, el primer amor o corazón roto, pero es muy seguro que esos posibles efectos colaterales del romance se puedan sanar con una canción como esta.

El videoclip de Praia Dos Moinhos mantiene el imaginario de Los espabilaos y comparte escenario con este videoclip, que también fue rodado en los espacios naturales del Delta de Llobregat y La Ricarda. Además, en su parte lírica ha contado con la inestimable mano de Víctor García a la composición y Pablo Cebrián, quien ha colaborado con artistas como Manuel Carrasco, David Bisbal o Malú. Por el momento, solo sabemos que el cantante planea publicar su próximo largo después del verano. ¡Se nos va a hacer eterno!