El 27 junio de 1970, un jovencísimo Freddie Mercury, de apenas 24 años, cantó en directo por primera vez junto a Queen. Para ser exactos, habría que decir que ‘un tal Freddie Bulsara’ debutó en un escenario con Smile. Porque era así como se llamaba entonces la banda de Brian May, Roger Taylor y el bajista Tim Staffell. El público que esa noche acudió al City Hall de la ciudad inglesa de Truro, en el condado de Cornualles, no sabía que en realidad estaba presenciando un momento histórico. Habían pagado siete chelines y seis peniques por asistir al nacimiento de QUEEN.

Un tal Freddie Bulsara, admirador de Smile

Las raíces de Queen se hayan en Smile, banda formada en 1968 por el guitarrista Brian May y el vocalista y bajista Tim Staffell, en Londres. Pronto se les unió el batería Roger Taylor. Según explicaba Taylor: “Tim era nuestro Sting. Sting, pero sin ego”.

Fue Staffell quien les presentó a un cantante que había conocido en la Escuela de Bellas Artes de Ealin: Farrokh "Freddie" Bulsara. El joven vocalista, como admirador de la banda que era, les acompañaba muchas veces cuando tocaban en Cornwall, aproximadamente una vez al mes. Pero no salía con ellos al escenario. En esas ocasiones, la banda se alojaba en el bungalow de los padres de Roger, y dormían en suelo de parquet de la sala de estar.

Cuando Stafell se marchó de Smile, en 1970, Bulsara era tan fan del grupo que él mismo se propuso como sustituto. Con Freddie a bordo, Smile fue contratado para tocar en el City Hall de Truro, el 27 de junio de 1970.

Queen en 1970 / Michael Ochs Archives (Getty Images)

“Fue algo organizado por mi madre para apoyar a la Cruz Roja”

Truro es una pequeña ciudad portuaria del condado de Cornualles, al sur de Inglaterra. Es conocida por su catedral, de estilo neogótico, además de por sus playas y su costa. ¿Por qué tocaron en éste el lugar?. La respuesta es sencilla: porque Roger Taylor había crecido en Truro y fue su madre, Winifred Taylor, quien organizó el concierto. El batería lo contaba en ‘Cornwall Live’: “Realmente fue algo organizado por mi madre para apoyar a la Cruz Roja. Nos pagaron 50 libras, lo que entonces era mucho dinero. No obstante, no recuerdo cuánta gente vino”.

La madre del batería había puesto dos anuncios en la prensa local, concretamente en el periódico The West Briton, donde se informaba del concierto:

CITY HALL, TRURO

Sábado, 27 de Junio, 8 p.m.

SMILE

Disco. Jeff Spence D.J. Lights

A beneficio de B.R.C.S. (British Red Cross Society)

Queen, porque “sonaba majestuoso”

No obstante, cuando la banda - Mercury, May, Taylor y Mike Grose - llegó al recinto ese sábado, ya había decidido que, a partir de ese momento, sería conocida como Queen. La madre de Roger recuerda el momento en el que Freddie le explicó el nuevo nombre en su bungalow de Truro: "Simplemente me explicó lo majestuoso que sonaba".

Sue Johnstone, amiga de la banda, recordaba: "Freddie me preguntó '¿Qué piensas del nombre Queen?'. Pensábamos que era algo cómico porque ¡él siempre era tan teatral!. Y nos reímos y pensamos inmediatamente en las connotaciones gais, pero él intentó que fuera más aceptable haciendo hincapié en que era algo 'regio'”.

Yoga, tenacillas y flores en el jardín

Para preparar ese primer concierto con Queen, Freddie se había instalado en la casa de la hermana de Johnstone. Sue le recuerda: "Estaba con las piernas cruzadas, haciendo yoga apoyado en la pared. Tenía el pelo largo y utilizaba nuestras tenacillas para rizarse el pelo y darle la forma que quería. Y mi padre estaba completamente desconcertado y pensaba que todos eran muy raros".

No obstante, Freddie y el padre de Sue se hicieron buenos amigos cuando, junto a la banda, estuvo cavando en el jardín, y lo llenó de flores y arregló el césped.

Siete chelines y seis peniques

Por siete chelines y seis peniques, en torno a cinco libras de hoy (unos 6 €), los habitantes de Truro pudieron ver en primicia, el nacimiento de Queen. Con DJ Jeff Spence como ‘telonero’. Lamentablemente, nadie pensó en tomar nota del repertorio, pero se cree que la banda tocó Son and daughter, que más tarde aparecería en su álbum debut de 1983, y Stone cold crazy, que no sería grabada hasta el año 1974 para el LP Sheer heart attack. Fue una mezcla de canciones originales y versiones. Los primeros conciertos de Queen incluían 'standards' del rock de Elvis Presley o Little Richard.

"Realmente fue la primera actuación de Freddie con nosotros. Mi madre estaba totalmente en shock. Y eso que entonces no tenía la técnica que más tarde desarrollaría. ¡Sonaba como una oveja muy enérgica!. Teníamos unas dos luces, eso era todo lo que había allí. Era muy pequeño. En esos días 'estábamos en los huesos'... Recuerdo el concierto vagamente. Ganamos 50 libras a repartir entre todos, lo que parecía una cantidad enorme. ¡Pensábamos que éramos ricos!", recuerda Taylor.

Mike Grose añade: "Sé que nos dieron 50 libras. Pero no había dinero suficiente para pagarnos, ya que era muy poco público. Se anunció como Smile, pero entonces ya éramos Queen. Freddie lo dio todo en ese primer concierto en el City Hall. Recuerdo que saltaba por todo el escenario; un poco como Mick Jagger, pero con el estilo de Freddie".

El ‘otro’ primer concierto de Queen

Hay, sin embargo, algo de confusión respecto al primer concierto de Queen. En marzo de 2013, Brian May y Roger Taylor aparecieron en una ceremonia en el Imperial College de Londres para desvelar una placa que conmemoraba... el primer concierto ofrecido por Queen. Que fue el sábado, 18 de Julio de 1970.

Este show, en el centro en el que Brian May estudió Matemáticas y Física durante la formación de la banda – fue la primera presentación ante el público bajo el nombre de Queen.