Los 20 mejores juegos de mesa para ti o para regalar

¿Buscas una alternativa de ocio diferente a lo de siempre para tus planes con amigos o en familia? ¡Toma nota de estos juegos de mesa! También como opción por si tienes que hacer un regalo y no quieres apostar por lo de siempre. Durante los meses del confinamiento la venta de este tipo de entretenimiento se disparó por completo y ahora, una vez entrado el verano, nos sigue pareciendo una muy buena alternativa para divertirnos, a veces, también aprendiendo.

Juegos de mesa muy divertidos y que quizás no conozcas

Si crees que hay vida más allá del parchís (con todos los respetos al parchís) desde LOS40 te recomendamos algunos de los últimos lanzamientos de juegos de mesa que quizás no conoces o de los que puede que hayas oído hablar, pero no tengas muy claro de qué van. ¡Toma nota!

1. Guatafac

Fue el juego de mesa más vendido para fiestas en el año 2019 y es apto para jugadores a partir de 16 años. Guatafac cuenta con un total de 400 cartas con “preguntas” cuyo único objetivo es divertir y más 80 especiales con desafíos, además de una app gratuita con sonidos para integrar en el juego. Cada carta es un punto y el primero que conteste correctamente a siete, gana.

Entre sus preguntas encontramos ejemplos a los que deberás responder en pocos segundos como "Nombra 3 cosas que siempre deberían ser gratis", "Cita 3 cosas que sepas hacer muy bien", "Nombra 3 cosas difíciles de fotocopiar". En Amazon, El Corte Inglés o FNAC lo encontrarás a partir de 27 euros.

2. Cosas que no te enseñan en el colegio

Un juego de preguntas y respuestas de contenidos curiosos, algunos de ellos nada prácticos para tu vida diaria y totalmente triviales pero con una cosa en común: ninguna de sus respuestas las necesitaste para pasar los exámenes en el colegio. "¿Por qué no tiene cejas la Mona Lisa?", "¿En qué año se inventó el champú?", "¿Qué día de la semana es el más habitual para mantener relaciones sexuales?", son algunos de los ejemplos que encontrarás en sus 400 cartas. Lo encontrarás en Natura, FNAC o El Corte Inglés por un precio en torno a 19,95 euros.

3. Jungle Speed

Un juego de mesa para toda la familia y perfecto para el verano, por ejemplo, en las tardes de piscina. Incluye varias cartas que te darán las indicaciones sobre que hacer y que no y un tótem, que será el objeto más cotizado del lugar, ya que, en determinados momentos todos deberán intentar hacerse con él, ¡lo más rápido posible! Se puede jugar a partir de 2 personas hasta un grupo de 10 y es recomendado para mayores de 7 años. Cuenta con varias versiones y lo puedes encontrar en diferentes establecimientos como ToysRus en torno a 20 euros, según el modelo.

4. Íntimoos

¿Buscas un juego para parejas? ¡Lo tienes! Con tres niveles diferentes (ligue, íntimos y amor) Íntimoos se presenta como el juego para (re)conocerse en pareja. “¿Qué es lo más loco que has vivido?”, “¿Cómo me describirías a tus amigos en 5 palabras?” o “Cuenta una cosa que te encantaría que hiciéramos juntos el año que viene” son algunos de los ejemplos de las preguntas que encontrarás en sus 180 cartas divididas en cinco categorías de juego: futuro y planes, complicidad, revelaciones íntimas, caliente o reto. Su precio ronda los 19,90 euros según el establecimiento.

5. Jenga

Un juego clásico que cada vez está más de moda para poner a prueba tus habilidades y, sobre todo, ¡tu equilibrio! Consiste en ir sacando uno a uno y por turnos bloques sin que se caiga la torre, sino, perderás. Existen muchos modelos y tamaños diferentes según la marca.

6. Los colonos de Catán

Uno de los juegos de mesa que más han triunfado durante los últimos años para toda la familia, eso sí, la versión original es de 2 a 4 jugadores aunque cuenta con muchas y diferentes expansiones. Un juego de estrategia en el que el objetivo es hacerse con el control de la Isla de Catán y para ello tendrás que utilizar diferentes recursos como construir nuevas aldeas, mejorar las que ya tienes pero todo colaborando y utilizando los recursos existentes. Además, ¡tendrás que tener cuidado con el ladrón! Se ha traducido a más de 30 idiomas y cuenta hasta con su propia versión de Juego de Tronos. Su precio ronda los 40 euros en tiendas como FNAC o El Corte Inglés.

7. H.D.P.

H.D.P. (acrónimo de "Hasta donde puedas") es un juego de cartas lleno de humor negro en el que cada participante, que deberá ser mayor de edad, coge 10 cartas blancas y el jugador inicial coge además una carta negra. La lee en voz alta y los demás jugadores han de responder entregando una de sus cartas blancas boca abajo. El HDP elige la respuesta que más le guste y el que la jugó gana 1 punto. El que antes consiga 5 puntos será el ganador. Cada partida dura en torno a 45 minutos y su precio es de 24,90 euros en FNAC.

8. Código secreto

Un juego de cartas por equipos en el que la colaboración será vital. Dos espías rivales conocen las identidades secretas de 25 agentes, pero sus compañeros de equipo solo saben de los agentes sólo por sus nombres en clave y habrá que encontrarlos a todos utilizando una buena estrategia o… ¡el mejor código secreto! Tiene tres ediciones: el original, imágenes y dúo. Los encontrarás todos por 19,90 euros en Amazon

9. Virus

Se trata de un juego de mesa infantil perfecto para niños de 6 a 9 años en el que el objetivo es ser el primero en conseguir un cuerpo sano, inmunizando todos los órganos e impidiendo que te contagien con virus. Se puede jugar desde en por parejas hasta grupos de 6 y lo encontrarás en establecimientos como La Casa del Libro por 14,95 euros.

10. Dixit

Dixit es otro de los juegos de mesa TOP ventas de los últimos años y su versión clásica ganó el título a 'Juego del año' en nuestro país en 2009. La mecánica de juego consiste en que el narrador escoge una carta y, sin que los demás la vean, diga algo relacionado con el dibujo de la carta que ha escogido. Después, cada jugador escoge una carta de su mano que esté relacionada con la historia del narrador y se barajan todas para que no se sepa de quién es cada carta. Quien acierte cuál era la carta del narrador, ganará el punto. Un juego perfecto para echar a volar la imaginación y recomendado para mayores de 8 años. En Amazon, FNAC o La Casa del Libro su precio ronda los 30 euros.

11. Bang!

Se trata de un juego de cartas al más puro estilo pistoleros del antiguo Oeste. Tu misión será meterte en el papel de algunas de las leyendas del género, como Billy 'El niño', y valerte de los recursos que tengas a tu alcance (caballos, escondites, pistolas...) para conseguir el objetivo que te haya sido marcado. Su precio ronda los 20 euros según el establecimiento.

Juegos de mesa clásicos que son un acierto seguro

Por supuesto, en el terreno de los juegos de mesa se encuentran los grandes clásicos que nunca pueden faltar en el repertorio de un amante de este tipo de ocio. Te dejamos varios títulos que son un acierto seguro siempre: ¡los atemporales!

No sirve para una partida rápida pero es uno de los grandes juegos de tablero de la historia a nivel internacional. Además, lo hay en todas sus versiones para todos los gustos, desde Juego de tronos hasta Harry Potter, pasando por La que se avecina.

13. Risk

El juego para los amantes de la estrategia. ¿Quién conseguirá hacerse con el control total del mapa?

14. Cluedo

Si te gustan las novelas de misterio y las películas tipo thriller, ¡Cluedo es tu juego de mesa! Pista a pista, deberás averiguar quién ha cometido el crimen.

15. Tabú

¿Serás capaz de conseguir que tu equipo adivine la palabra clave sin decir las palabras prohibidas? El juego perfecto para poner a prueba tu vocabulario.

16. Party

El juego que nunca falta en las reuniones de amigos o familia. Desde preguntas de cultura general, hasta mímica, ¿quién conseguirá punto en todas las categorías?

17. Pictionary

Si el dibujo no es lo tuyo… Pictionary será tu gran reto. A través de un dibujo y sin decir nada, deberás conseguir que tu equipo adivine qué has pintado en tiempo récord. No te enfades si no entienden tu arte…

18. Scrabble

El juego de las palabras encadenadas de toda la vida. Recuerda: determinados puntos del tablero, algunas letras menos comunes y las palabras más largas dan puntos.

19. Trivial Pursuit

El juego de mesa de la cultura general por excelencia y perfecto para poner a prueba (o hacer un repaso) de ciencias, cultura, historia o geografía.

20. Twister

El tablero es una alfombra y la ficha tú mismo. Deberás seguir las indicaciones del que maneje la ruleta y situarte tal y como indique, moviendo tus manos y tus pies al color que corresponda. El objetivo: no caerse.