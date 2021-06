La foto nunca antes vista de Ariana Grande y la sorprendente felicitación de cumpleaños de Beyoncé

Ariana Grande ha abierto su álbum de fotos de cuando era pequeña. Y no solo ella. También lo ha hecho Beyoncé. La solista de Boca Ratón celebró este fin de semana su cumpleaños en las redes con imágenes de niña. Sus seguidores han podido ver una faceta desconocida hasta ahora de la cantante.

Porque es la cantante la que ha enseñado sus fotografías porque realmente no se parece en nada esa pequeña al look que tiene la intérprete estadounidense en estos momentos. Los gigantescos ojos es casi el único rasgo por el que podríamos haber deducido que se trataba de Ariana.

"Hola pequeñaja, sigo cuidando de ti" escribía la vocalista que compartía sus recuerdos de infancia con todos sus seguidores en su 28º aniversario. Lo que quizá no esperaba Ariana Grande es que su cumpleaños fuera a despertar una oleada de felicitaciones de otrxs VIPs que han querido sumarse a sus buenos deseos.

La más llamativa, sin lugar a duda, la portada de la página web de Beyoncé que abría con otra imagen de infancia de la solista. Era la manera de rendir homenaje a una figura trascendental para la música. Una circunstancia que Queen Bey viene repitiendo con grandes artistas musicales (ahora mismo con H.E.R.).

Pero Beyoncé no ha sido la única en acordarse de este 26 de junio. Como no podía ser de otra manera su hermano Frankie le ha hecho una preciosa dedicatoria: "Ariana tú estás siempre ahí para mí, me animas cuando estoy bajo y me haces sonreir y reir hasta que me duelen las mejillas".

Y como siempre pasa en los cumpleaños, siempre hay alguien que felicita el día antes o el día después. Y esa ha sido Katy Perry quien el viernes escribía "el más feliz de los cumpleaños para la mejor cantante en directo de la tierra: Ariana Grande. Pelea conmigo si piensas diferente".