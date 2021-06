8 de 9 Cherleaders con trenzas infinitas, jugadores de baloncesto, una peluquería improvisada, un pepón gigante que hacía de “mascota” del partido… No sabríamos muy bien cómo definir este momento en el que todos los asistentes a esta gala de premios se levantaron de sus asientos para moverse al ritmo de Ball If I Want To. Fue absolutamente impresionante, no solo por ver a Da Baby surcando los cielos, sino por la fiesta de fin de curso que se montó en el escenario.