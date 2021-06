Albert destapa la gran mentira de ‘Supervivientes’

Estamos acostumbrados a ver a los concursantes de Supervivientes pasarlo muy mal. El programa que produce Bulldog TV para Mediaset España es el reality más extremo de todos. Sin embargo, parece que su dificultad no es tal como la pintan, a juzgar por las declaraciones de Albert Álvarez, uno de los exconcursantes más populares del formato.

En estos momentos, Albert es uno de los inquilinos del pisito de Solos/as, el espacio de telerrealidad de Mitele PLUS. Allí, además de convivir con Danna Ponce y ver si su relación llega a buen puerto, dedica el tiempo libre a hablar de muchas cosas y Supervivientes suele ser un tema recurrente. Con lo que seguro que no contaba la organización de este reality es que se iba a topar con semejantes declaraciones.

Todo empezó cuando Danna, convencida de la crudeza del concurso, le hizo un comentario de lo más inocente a su compañero. "Supervivientes es supervivencia", dijo, a lo que Albert la corrigió: "Es supervivencia limitada y convivencia complicada. Por una parte sí es supervivencia, pero todo está limitado y protegido, yo no puedo hacerme mi propia cabaña de dos pisos".

El Albert diciendo que Supervivientes es todo mentira pic.twitter.com/rqyeWspaP6 — ɢʊɛʀʀɛʀo (@GuerreroGH_) June 26, 2021

Fue entonces cuando el que también fuera tronista en Mujeres y hombres y viceversa desveló que los concursantes de Supervivientes no pueden utilizar los recursos que les ofrece la isla. "No hay material, tienes cuatro palos que te da la organización. No se puede coger nada porque está todo protegido. Si tú cortas algo son 3.000 euros de multa".

"¿Entonces la leña?", preguntó Danna. "La leña también te la traen ellos", respondió Albert, destapando la que ya muchos califican de la gran mentira de Supervivientes…