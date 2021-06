Justin Bieber pide a sus fans que se vayan de la puerta de su casa

Justin Bieber es un ídolo de masas a nivel mundial con todas las ventajas que conlleva ser una estrella de la música, así como todos sus inconvenientes. En esta ocasión, el intérprete de Sorry ha tenido que enfrentarse a la cara más amarga del éxito, una vez más, y decir “basta” a un grupo de fans que no estaban, a su parecer, respetando su intimidad.

El cantante está acostumbrado a codearse con multitudes de seguidores allá por donde va, pero el hecho de que se agrupen en la puerta de su domicilio esperando al momento en el que entre o salga de su propia casa para pedirle una foto o, simplemente, conocerle ha hecho que su paciencia llegue a su límite. Por esta razón, de vuelta a su domicilio en Brooklyn, Nueva York, donde reside con la modelo y su mujer Hailey Baldwin, Justin Bieber se puso serio e intentó que los fans se pusieran en su lugar por un momento e intentasen comprenderle.

"Esta es mi casa. ¿Sabéis a lo que me refiero? Aquí es donde vivo. Y no me gusta que estéis aquí. Podéis estar en cualquier parte pero... ¿en mi casa?”, comenzó el cantante a decir al grupo. "¿Sabes cuando llegas a casa al final de la noche y quieres relajarte? Este es mi espacio para hacer eso, así que me encantaría que me dejarais hacerlo", dijo pidiendo educadamente al grupo de personas que estaban esperándole en su puerta que se marchasen y que, a ser posible, no vuelvan. Todo en un vídeo que ha corrido como la pólvora en plataformas como TikTok o Twitter.

it’s embarrassing he even had to ask that pic.twitter.com/DvufoKkOwT — h 🍊 loves jeanne (@70SNEWANGEL) June 28, 2021

Imágenes que terminan con una de las chicas que allí se encontraba llegándole a pedir un abrazo al canadiense justo después de que el cantante hubiera dejado muy clara su postura con su discurso, como si no hubiera escuchado nada de lo que su ídolo acababa de decir. Motivo por el que, como era de esperar, Justin Bieber declina el abrazo con una expresión en su cara que lo dice todo sobre lo que se le estaba pasando por la mente.

Han sido muchos los que han aplaudido la reacción de Justin Bieber en redes sociales, apelando a la empatía y sin perder los nervios, algo que ya ha ocurrido en ocasiones anteriores y por lo que ha sido foco de polémica.