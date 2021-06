Estos serán los horarios para el Tomorrowland Around The World 2021

Tomorrowland Around The World se prepara para su edición de 2021. Después del éxito de la anterior, que se vivió en pleno ecuador de la pandemia, ahora la organización ha apostado por la celebración de su edición virtual en este nuevo año. Y es que su edición física tendrá que esperar a 2022 después de que la organización analizase las recomendaciones recibidas.

Pero la música electrónica no faltará, y la Isla Pāpiliōnem nos estará esperando con nuestros DJs favoritos durante los próximos 16 y 17 de julio. ¿Sabías que puedes hacerte con una entrada gratis gracias a LOS40 Dance? ¡Participa en nuestro concurso!

Cada vez vamos conociendo más detalles acerca de este espectáculo virtual. Una de las noticias más recientes que ha publicado la organización es que este año estará protagonizado por la temática circense The Amicorum Spectaculum. Esto quiere decir que llegarán actuaciones de circo, adivinos y otros muchos actos que darán sentido a este universo.

Pero eso no es todo. La organización ha publicado los horarios que podrán seguir los espectadores de este festival. Horarios que se seguirán a raja tabla y que corresponden a las horas locales desde donde se disfrute el festival. Es decir, no importa desde dónde lo veas, ya que dará comienzo a la misma hora, que es las 19:00 horas del viernes y las 18:00 horas del sábado.

Horarios del Tomorrowland Around The World 2021 / Tomorrowland

El primer día estará protagonizado por las actuaciones de los DJs desde el escenario principal y el escenario Elixir. El segundo, además de estos dos, también estarán Atmosphere, Core, Cave, The Wall y Moose Bar. KC Lights dará el pistoletazo de salida del evento el viernes 16 de julio a las 19:00 horas, y lo concluirá Tale Of Us el domingo 18 de julio a partir de las 01:00 horas.

Las entradas para Tomorrowland Around The World 2021 ya están a la venta. Rondan desde los 20 hasta los 185 euros. Una de ellas incluye, incluso, un altavoz.

La nueva edición digital del festival de música electrónica llegará con la tecnología más puntera. Diversos profesionales y artistas de 3D han trabajado duro para que los amantes de la EDM disfruten de un espectáculo único este año. Y tú, ¿formarás parte de él?