María Pombo estalla tras las últimas críticas: “No sé si os creéis que soy estúpida”

Con dos millones de seguidores y seguidoras, María Pombo es una de las influencers más conocidas de España. La joven comparte en sus redes sociales su día a día, sin cortarse en nada.

De este modo, la joven ha compartido esta semana como se vacunaba contra el coronavirus en la Comunidad de Madrid. Un hecho que no ha pasado desapercibido para muchas personas. ¿La razón? María no pertenece a ninguno de los colectivos a los que les toca. Y es que tiene 26 años y su profesión no tiene prioridad en el orden de vacunación.

De este modo, han sido muchos los que han llenado sus posts de comentarios en los que se le pedía explicaciones sobre por qué se había vacunado si su tramo de edad aún no había sido llamado.

Tras el aluvión de críticas, María ha tenido que salir a dar explicaciones. Lo ha hecho en la misma red social donde horas antes había compartido el momento en el que le habían pinchado de la primera dosis. Es decir, en Instagram.

María Pombo estalla

A través de una serie de historias, María ha explicado que, a pesar de ser menor de 30 años, ha sido vacunada debido a la enfermedad que padece. Antes de contar la razón, María ha querido dejar claro que estos vídeos van dirigidos a las personas que se lo han preguntado con educación y no hacia todas aquellas que la han insultado.

“La gente está diciendo que me vacunan porque me apellido Pombo y tengo dos millones de segudores”, ha dicho la joven. “No sé si os creéis que soy estúpida o algo”, ha continuado explicando.

Pombo ha continuado hablando sobre el tema: “Tras siete años en redes sociales no he aprendido lo que hay que poner y lo que no. Si hubiese sido por enchufe, ¿creéis que lo pondría en Instagram? Creo que no tiene mucho sentido”.

María Pombo ha hablado en más de una ocasión sobre cómo es vivir con esclerosis múltiple, la enfermedad que padece y que también tiene su madre, Teresa Ribó.