Anne Lukin presenta 'Al día siguiente', muestra de talento y trayectoria musical imparable

Anne Lukin, nacida en Pamplona, participó en Operación Triunfo con apenas 18 años y este fue el primer contacto del público con su voz y música, a través de la pequeña pantalla. Esta experiencia supuso para Anne un aprendizaje y la oportunidad de explorar caminos menos habituales para los artistas que empiezan.

Tras su paso por televisión, ya podemos disfrutar de la faceta más creativa y especial de Anne, que encuentra en la composición una verdadera terapia y vía de escape. Todo esto queda plasmado en los temas que forman 'Al día siguiente', un álbum debut en el que vamos a degustar las experiencias que el 2020 ha dejado en su autora, entre muchas otras cosas.

Un disco en el que Anne Lukin no llega sola, ya que ha contado con la colaboración de Zahara, Miss Caffeina o Gorka Urbizu de Berri Txarrak. Diez canciones que ha presentado en Cara A de LOS40 Euskadi y que muestran la personalidad y la verdad que se esconden tras la voz de esta artista.

Cara A: Está claro que Operación Triunfo ha marcado un antes y un después en tu vida, ¿cómo fue la sensación cuando te viste a ti misma en los castings?

Anne: Fue bastante efusivo, realmente yo hasta el día anterior no tenía ninguna intención de ir al casting pero como estaba en Bilbao estudiando en la uni y el casting era como a cinco minutos de mi residencia, mis amigas y yo dijimos "venga vamos a presentarnos", pero de coña, no me lo planteaba en serio. Fue la primera vez que canté con un micrófono delante de gente. Conforme iba pasando los castings me iba dando cuenta de que una decisión que había tomado así de manera impulsiva tenía más sentido de lo que pensaba.

Cara A: Esta academia te abre muchas puertas pero también pueden mirarte con lupa por haber pasado por un programa de televisión, ¿son un arma de doble filo?

A: Sí. Yo me esperaba que a estas alturas de la historia ya se habría acabado este prejuicio que hay hacia la gente que sale de OT o de programas de la tele. Creo que esto de 'producto prefabricado' ya no existe, cada vez salen artistas con más personalidad que tienen las cosas muy claras y me ha sorprendido ver que todavía hay bastante prejuicio. Es como una especie de techo de cristal porque tenemos que demostrar doblemente que merecemos estar aquí y que tenemos talento suficiente para dedicarnos a esto. Es algo que me pone muy triste, pero también hay gente que se va abriendo, que antes igual estaba más cerrada ante la idea de que artistas que saliesen de este programa pudiesen hacer música de credibilidad y en estas últimas ediciones se está demostrando que puede servir perfectamente.

Cara A: Tu álbum 'Al día siguiente' demuestra ese talento y cuenta con maravillosas colaboraciones como Gorka Urbizu de Berri Txarrak en 'Lisboa'.

A: Para mí fue un sueño. Yo tenía muy claro que en este disco quería que hubiese al menos una canción en euskera. A través de Ricky, mi productor, que lo había sido a su vez de Gorka, tuve la oportunidad. Al principio simplemente era componer, no estaba ni planteado como colaboración. Nos entendimos muy bien musicalmente y salió esta canción.

Cara A: También te entendiste bien con otras voces que se suman al disco, como la de Zahara en 'Lo típico' o Miss Caffeina en 'Extraterrestre'.

A: Zahara era una cantante que yo seguía desde hace muchos años, cuya música me encantaba y admiraba. Entonces el hecho de haberla podido conocer, haber compuesto con ella y haber cantado con ella, que haya querido estar en mi primer disco y que haya apostado de alguna manera por mi música o por mí me hace sentir super afortunada. Es una persona bellísima y tengo mucha suerte de tenerla en mi vida. Poder contar también con la voz de Alberto (Miss Caffeina) y hacer juntos esta canción... Ha sido muy sin querer encontrarme con ellos, pero las tres colaboraciones me han salido super bien. En los tres casos hacer las canciones fue super fácil, hubo mucha conexión musical y yo creo que por eso era como el paso siguiente, lo natural: hemos hecho una canción que nos gusta a las dos partes, pues vamos a cantarla. De hecho no se planteó ninguna de ellas como colaboración, sino solo como componer y conocernos.

Cara A: Has empezado con fuerza pero ahora te sigues formando musicalmente, ¿verdad?

A: Yo algo que tenía muy claro es que quería aprender mucho. Yo había estudiado lenguaje, solfeo y había tocado violín y chelo pero me apetecía volver a retomar este idioma músico y estudiar armonía, guitarra, piano... para la composición y para acompañarme al cantar. Entonces me metí en el Taller de Músics de Barcelona, he acabado los exámenes y estoy muy contenta porque veo que estoy aprendiendo y son herramientas que luego uso.