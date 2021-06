Snapchat soluciona los problemas de acceso a su 'app' de iOS: actualízala ahora mismo

Tras un par de días sin poder entrar a la 'app' de Snapchat desde terminales iOS, la red social del fantasma ha lanzado una actualización en la que corrige los errores que impedían el acceso desde este sistema operativo, por lo que todo aquel que quiera usarla desde un iPhone tendrá que actualizar la herramienta a su última versión.

Tal y como ha informado Snapchat a través de su cuenta de Twitter dedicada al soporte técnico, después de más de 24 horas intentando resolver el problema, los ingenieros de la aplicación han dado con la clave. Eso sí, para solucionarlo de la manera más rápida tendrán que ser los propios usuarios de la 'app' quienes, manualmente, descarguen de la App Store de su terminal la versión 11.34.1.35.

Además de esta comunicación oficial, el propio jefe de producto de Snapchat, Jacob Andreou, también ha tuiteado sobre el tema para decirle a un usuario con problemas que ya debería estar solucionado su bloqueo en el acceso, y que en caso de que no se corrija automáticamente, lo más rápido será acudir al market de iOS para actualizar Snapchat a su última versión.

No ha afectado a Android

Aunque el fallo ha sido generalizado en iOS, el bloqueo en el acceso que no permitía ni subir contenido ni ver el que habían colgado otros en esta red social, no ha afectado a los usarios de Snapchat de Android, por lo que, en este caso, los clientes de este sistema operativo no tienen que hacer nada especial con su 'app'.