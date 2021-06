De Karol G a The Kid LAROI: así se ven (en vídeo) los 40 éxitos de la lista semanal

Los 40 éxitos de la semana tiene todos un espectacular videoclip, por eso puntualmente rehacemos la cuenta atrás en imágenes, presentada, cómo no, por Tony Aguilar. En esta ocasión, el recuento se inicia con Karol G, Anuel AA y J Balvin, que ocupan el puesto de farolillo rojo con Location. Llevan 19 semanas en lista y en su mejor semana llegaron hasta el #9. También hay que destacar esta semana la irrupción al #20 de lo nuevo de C. Tangana con los Gipsy Kings, Ingobernable, protagonizando la entrada más fuerte y dando a El Madrileño un estupendo doblete (sigue en lista con Tú me dejaste de querer, que fue número uno tres veces y ahora ostenta el récord de permanencia, con 31 semanas). Otras novedades son las de Sweet California con Whisper (#35) y Marlena con Me sabe mal (#39). La subida más importante ha sido la de ATB, Topic y A7S con Your love (9 PM), que pasa del #21 al #12. Despedimos esta semana a tres canciones que fueron número uno: Portales, de Dani Martín; Dynamite, de BTS; y A un paso de la luna, de Ana Mena y Rocco Hunt.