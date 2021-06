Kyle Massey, conocido actor de Disney Channel, acusado presuntamente por enviar vídeos explícitos a una niña

Millones de jóvenes alrededor del mundo se pegaban al televisor para no perderse el último capítulo de Raven. La mítica serie de Disney Channel protagonizada por Raven-Symoné forma parte del recuerdo de toda una generación. Posteriormente, Kyle Massey, que interpretaba al hermano de la protagonista, acabó teniendo su propia serie titulada Cory en la Casa Blanca. También triunfó entre los espectadores.

Pues bien, si tú fuiste uno de los que no se perdieron un solo capítulo, quizás esta noticia te impacte. Kyle Massey ha sido acusado por presuntamente enviar vídeos pornográficos a una niña de 13 años.

Así lo ha desvelado NBC News. Aseguran que los fiscales alegan que todo ocurrió entre diciembre de 2018 y enero de 2019 a través de la red social Snapchat. La madre de la joven avisó a la Policía, dándoles un USB que contenía todos estos supuestos documentos. En una de las imágenes, aparece un varón que se parece a Massey.

Pero eso no es todo. La madre aseguró que el actor presuntamente le pidió que enviase a su hija Los Ángeles para quedar con él y su novia.

La Policía se puso manos a la obra con la investigación y pidió a Snapchat datos de la cuenta. Comprobaron que existía una conversación a través de chat entre la menor y el actor que respaldaban las pruebas entregadas por la madre. Eso sí, se desconoce si las fotos y los vídeos estaban en el chat.

Los fiscales han solicitado al tribunal la emisión de una orden de protección para la menor y una orden que prohíba a Massey el uso de Internet sin un sistema de monitorización.

Lo cierto es que Massey ya fue demandado en 2019 por la madre de la niña de 13 años, pero fue desestimada. Aseguraba que la menor lo conoció en Universal Studios cuando tenía cuatro años y mantuvieron el contacto porque ella quería perseguir su sueño de formar parte del mundo del entretenimiento. Posteriormente volvieron a hablar y él le envió supuestamente los vídeos explícitos.

El actor no se quedó callado con la primera demanda. "A principios de 2019, los abogados de la demandante exigieron 1,5 millones de dólares y amenazaron con hacer pública la ruina para destruir mi carrera si no cumplía. Mi familia y yo rechazamos este intento de extorsión porque tengo fe en que el proceso legal revele la verdad", dijo Kyle según las palabras recogidas por la revista People. De momento no se ha pronunciado sobre esta última demanda.

Massey, según desvela la revista People, no se ha presentado a la lectura de cargos.