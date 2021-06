Los secretos de ‘Hombre muerto no sabe vivir’: “5 actores de la película han estado en la cárcel”

Si vas a ver Hombre muerto no sabe vivir ten en cuenta que probablemente salgas con el estómago revuelto. El hiperrealismo de la violencia, los personajes sacados de las calles y la historia de unos narcotraficantes de poca monta que se matan, a veces de forma brutal, los unos a los otros, son el leit motiv de esta ópera prima de Ezekiel Montes que está destinada a convertirse en uno de los thriller noir más impactantes de la temporada.

No en vano Antonio Dechent, su protagonista, actor que encarna a Tano, un poderoso lugarteniente de la mafia andaluza, decidió sumarse a este proyecto por la magia que le suscitaba un personaje de estas características. «Lo que más me llamó la atención es que moviéndose en este mundo del crimen y dedicándose a lo que se dedica, Tano tiene una pátina de nobleza, ciertos códigos de principios, y creo que Ezekiel ha conseguido que el espectador empatice con el personaje, que lo entienda, que le acompañe en la película», nos confiesa el actor.

Su director va más allá y nos explica, sin contemplaciones, que él escribió la película pensando en Antonio Dechent. «Si me llega a decir que no hace la película no la hacemos. Está hecha a medida para Antonio. Desde hace 10 años estamos hablando de ella», revela el cineasta, y confiesa que rodar con este equipo, que también incluye a grandes estrellas de nuestro cine como Nancho Novo, Paco Tous o Rubén Ochandiano, ha sido «cumplir un sueño».

Trailer oficial Hombre muerto no sabe vivir de Ezekiel Montes

El submundo del crimen organizado

«Conozco cómo funcionan estas personas porque he estado con ellos», espeta Ezekiel Montes cuando le preguntamos por ese retrato tan salvaje y violento que muestra. «Tenemos amigos en común y me he criado en una atmósfera donde he visto estos comportamientos profesionales», añade. De hecho, Montes va más allá y nos dice que varios de los miembros del reparto son personas que han pasado por la cárcel precisamente por dedicarse al crimen organizado. El hiperrealismo al máximo exponente. Martin Scorsese hizo lo mismo en Uno de los nuestros.

«En la película tengo a cinco actores que han estado en la cárcel durante cinco años. Algunos por matar a gente, por narcotráfico, por robo. Es tremendo». Precisamente esa atmósfera tan fiel a la realidad que consigue crear el director es lo que engrandece a Hombre muerto no sabe vivir, algo que ha agradado enormemente a Antonio Dechent. «Son personas estupendas, maravillosas, que han trabajado con nosotros desde el respeto y en los que tienes que fijarte para encontrar la verdad».

Hombre muerto no sabe vivir (clip exclusivo) / DyP Comunicación

Sobre su personaje, Dechent considera que «una de las definiciones que hace Ezekiel no solo del personaje de Tano sino de mí, como Antonio, es que me puedo mover desde el submundo y ser uno más, y también puedo estar en las altas esferas políticas y económicas y ser uno más. Eso era el personaje. Yo, por la edad y por la época y el barrio en el que vivía, tenía todo esto cerca. No la violencia extrema pero sí ese submundo totalmente fuera del sistema y de la vida cotidiana».

Hombre muerto no sabe vivir se estrena el viernes 2 de julio de 2021. La película está protagonizada por Antonio Dechent (Operación Camarón), Rubén Ochandiano (Al salir de clase), Elena Martínez (Este amor es de otro planeta), Jesús Castro (El niño), Nancho Novo (La ardilla roja) y Paco Tous (Los hombres de Paco).