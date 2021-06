Nace 'Izpi Galdua', el segundo disco de Erabatera

Erabatera surge de la unión de cuatro músicos con muchas horas de escenario en grupos como Gatibu, Ken Zazpi o Willis Drummond. Muchas letras que iban cogiendo forma poco a poco de mano de Gaizka Salazar tuvieron la oportunidad de materializarse en un proyecto al que se unieron sus amigos Mikel Caballero, Beñat Serna y Jurgi Ekiza.

Tras 'Antipodetan', un primer álbum que no dejó a nadie indiferente, es el momento de disfrutar de su segundo trabajo 'Izpi Galdua'. El cuarteto se ha convertido en sexteto y entre todos dan forma a un álbum cargado de positividad y optimismo, con seis canciones llenas de luz que han presentado en Cara A de LOS40 Euskadi.

Cara A: Han cambiado bastantes cosas desde la última vez que hablamos, ¿verdad?

Gaizka: No ha pasado mucho tiempo pero han pasado muchas cosas. De ser cuatro hemos pasado a un sexteto y esto ya tiene pinta de grupo. Seguimos teniendo ese espíritu de un grupo que empieza, llevamos muchos años tocando pero este grupo es nuevo y no tiene la repercusión que tienen otros grupos todavía, tenemos ese rollo de grupo amateur en el sentido de que empieza desde abajo. Es cierto que este segundo disco está teniendo más aceptación, más feedback y estamos viendo que la cosa funciona mejor, con lo cual veremos a ver qué pasa.

ESCUCHA AQUÍ EL PROGRAMA 👇🏼

Cara A: Además de la aceptación que está teniendo, Izpi Galdua ha logrado tener una seña de identidad, un sonido propio.

G: Me mola eso, la gente que está escuchando Erabatera dice "escucho una canción y sé que esto es Erabatera". Eso está muy bien porque Erabatera está teniendo una identidad de grupo, de sonido, de dirección... y eso es muy importante. Es como las personas, que cada uno es de una manera, tiene un timbre, una forma de ser... y creo que Erabatera ahora lo tiene y es un puntazo.

Cara A: Para ti como compositor, este disco te ha servido como terapia, para soltar lo que llevas dentro, ¿no?

G: Sí, la verdad que he estado muchos años sin componer pero en la cabeza siempre hay ideas, siempre surgen historias. Ahora estoy disfrutando muchísimo, me apetece mucho más componer que tocar la batería. Sigo disfrutando como un niño pero esta nueva etapa de componer me apetece muchísimo. Ahora ya tengo dos peques y casi no tengo tiempo, en ratitos pequeñitos que tengo aprovecho para componer y me encanta.

Cara A: Hablando de las letras, vuestro segundo álbum marca ciertas diferencias con el primero, 'Antipodetan', el tono es más optimista en general.

G: El primer disco 'Antipodetan' parte un poco del dolor, de la muerte de mi aita. Ese aura quizás es un poco más oscuro, más sentido... las letras también aunque hablan de todo tienen ese toque un poquito blues. En este disco el dolor sigue ahí pero ocupa menos lugar y hay más espacio para otras ideas, otra letras, otras canciones con otro punto más colorido dentro del sonido de Erabatera. En este disco hemos buscado también ese sonido más rockero pero al mismo tiempo oscuro. En ese terreno nos gusta movernos y es donde queremos estar.

Cara A: ¿Podemos hablar de fechas para veros este 2021?

G: Estamos ya presentando el disco, ahora hemos tenido que cancelar un par de fechas por la muerte de un familiar de uno del grupo. Ha habido un paroncillo pero la idea es presentar el disco lo que podamos, lo que permitan las agendas de los otros grupos donde tocamos. Disfrutar de esa maravilla que es tener un grupo de amigos que hacemos música y disfrutamos haciéndolo. Cuantos más conciertos haya con buenas condiciones, a poder ser, estaremos encantados de presentar el disco.