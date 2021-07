Las canciones que no se pueden quitar de la cabeza los actores de ‘Élite’

Los protagonistas de Élite, la exitosa serie juvenil de Netflix, no pueden estar sin escuchar música. Cada uno de ellos ha crecido con una banda sonora distinta, pero todos necesitan de vez en cuando ponerse los auriculares o enchufar el altavoz y disfrutar de una buena sesión de temazos.

Hay canciones que les han marcado especialmente, tal y como descubrimos en el test que le hicimos recientemente con motivo del estreno de la cuarta temporada de la ficción. Sin embargo, ahora mismo no pueden quitarse de la cabeza algunos hits. ¿Quieres saber que es lo que más están escuchando los actores de Élite?

Claudia Salas, la canción Bobo

En más de una ocasión, Claudia Salas, Rebeka en la ficción, ha contado que sus gustos musicales están muy alejados del mainstream, y así es. En estos momentos, está escuchando mucho el último sencillo de Aya Nakamura. Se titula Bobo y también es una de las canciones favoritas de su compañera Martina Cariddi.

Videoclip oficial de 'Bobo'

Martina Cariddi, la canción Noches de bohemia

A Martina Cariddi, que ha sido una de las últimas en incorporarse a Élite, no la define ningún género musical. Ella es de las que cree que en la variedad está el gusto y escucha de todo. Tanto es así que ahora mismo no para de ponerse en Spotify tanto la canción de Aya Nakamura, Bobo, como ese clásico que muchas generaciones conocieron en la primera edición de Operación triunfo: Noches de bohemia, de Navajita Plateá.

Georgina Amorós, la canción Too Many Drugs

Son dos las canciones que Georgina Amorós, la diseñadora con más potencial de Las Encinas, no se puede quitar de la cabeza: Too Many Drugs de Rigoberta Bandini y No Hard Feelings de Kimberley Tell. ¿Conoces alguno de los dos temas?

Videoclip oficial de 'Too Many Drugs'

Pol Granch, la canción Culpable o no

Parece que Pol Granch se ha enganchado a la serie de Luis Miguel que incluye Netflix en su catálogo de contenidos. ¿Que por qué lo digo? Pues básicamente porque tiene en bucle dos canciones del popular artista: Culpable o no y Miénteme como siempre.

Audio oficial de 'Culpable o no'

Carla Díaz, cualquier canción de El Madrileño

Carla no se puede decantar por una sola canción porque en realidad tiene todo el día puesto el último álbum de C. Tangana. Recordemos que de El madrileño, título del disco, han salido temazos como Demasiadas mujeres y Nominao.

Videoclip oficial de 'Ingobernable'

Itzan Escamilla, la canción Time Of The Season

Los hay nostálgicos y ese es el caso de Itzan Escamilla. Y es que el popular actor no se mete a las principales plataformas de streaming para escuchar lo último de Rauw Alejando. Él, ahora mismo, viaja en el tiempo para disfrutar una y otra vez de Time Of The Season, de The Zombies.

Audio oficial de 'Time Of The Season'

Miguel Bernardeau, la canción Ni una más

Otro de los que tiene gustos muy diferentes es Miguel Bernardeau. El actor sigue mucho la escena rap americana, por eso tiene siempre muy en mente The Off Season, de JCOLE. Sin embargo, su pareja, Aitana, es una de las artistas del momento y también le gusta seguir todos sus pasos. ¿Que qué tema es ahora su favorito? Ni una más.

Videoclip oficial de 'Ni una más'

Manu Ríos, la canción Don't Take The Money

Manu Ríos, además de actor e influencer, es cantante y le gusta escuchar todo lo que suena en el mainstream, pero también hacer sus propias búsquedas fuera de nuestras fronteras. En una de las últimas ha dado con Bleachers y le flipa especialmente Don't Take The Money.

Videoclip oficial de 'Don't Take The Money'

Arón Piper, la canción Tonight

Estoy seguro de que Arón Piper escucha mucho sus canciones, aunque en estos momentos no se puede quitar de la cabeza la canción de Ghost Killer Track con D Block Europe y OBOY. Se titula Tonight.

Videoclip oficial de 'Tonight'

Estas son las canciones que ocupan una posición privilegiada en las listas de reproducciones de los protagonistas de Élite. Y tú, ¿con cuál de todas te quedas?