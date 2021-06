Raoul Vázquez: “Aunque haya salido de ‘OT’, tuve que hacer un parón y empezar de nuevo”

Raoul Vázquez (Barcelona, 1997) conquistó al público de Operación Triunfo 2017 con su inocencia. Su voz, que era perfecta para baladas, nos enamoró. Todavía recordamos aquel Million Reasons con el que nos erizó la piel.

El tiempo pasa, y casi cuatro años después de aquella edición, Raoul ha definido su estilo musical. ¡Y de qué manera! El joven de 23 años ha demostrado que lo suyo es mover el esqueleto con un afrobeat de lo más pegadizo. Solo hay que escuchar Caníbales, su última canción junto a Hektor Mass para comprobarlo.

Además, para la ocasión, Raoul ha apostado por un videoclip donde conocemos una faceta más sensual de la que estamos acostumbrados. Con un baile atrevido y bastante complicado (todo hay que decirlo), Raoul luce como una auténtica estrella que brilla con luz propia.

Para hablar de Caníbales, sus planes musicales a corto plazo y lo que ha hecho estos años, Raoul se reúne con LOS40. Tiene una sonrisa al otro lado de la cámara del zoom y muchas ganas de presentar su tema.

Hektor Mass, Raoul Vázquez - Caníbales (Official video)

Pregunta (P): Hola Rául, ¿Qué tal? ¿Estás en el estudio? Es que veo un micro ahí…

Raoul (R): No. Estoy en mi habitación. Es que tengo montado un home estudio.

P: ¡Qué lujazo! Cuéntame, ¿en qué momento surge Caníbales?

R: Caníbales surge en el momento en el que Hektor (Mass) y yo nos encontramos. Me enseña la propuesta que tiene. Le dije que quería sumarme y acabarlo con él. Grabé la voz, nos metimos en la producción y le dimos bastante caña. Luego decidimos hacer un vídeo y salió Caníbales.

P: ¿Cómo conociste a Hektor?

R: Lo conocí hace dos años en el Arenal Sound. Recuerdo que pensé que tenía mucho talento. Nos conocimos y al tiempo era el novio de mi mejor amiga (Nerea Rodríguez).

P: Claro, pensé que os había presentado Nerea en algún momento.

R: No. De hecho, lo conocía de antes. Nerea me preguntó en su momento de qué lo conocía.

P: Caníbales es el tercer single que sacas en tres años. ¿Por qué tanto tiempo entre tema y tema?

R: La verdad es que he querido dedicar un poco más de tiempo a componer y producir para saber por dónde tirar. No quería sacar por sacar. También estaba con una discográfica y al final ya no estoy en ella. Todo ese proceso lleva tiempo. Ahora tengo mucho contenido para enseñar.

Raoul en 'Caníbales' / Fotos cedidas por Raoul

P: ¿Has encontrado tu sonido durante este tiempo?

R: Más que encontrarlo, he estado experimentando con varios sonidos. Más adelante se van a ver cosas. No te puedo decir mucho.

P: Es vedad que en esta canción te vemos más alejado de las baladas que cantabas en la academia, apuestas por un sonido mucho más bailable. ¿Te apetecía hacer algo así?

R: La verdad es que siempre me ha gustado este tipo de canciones. Es algo que yo escucho en mi habitación, en la ducha y siempre me ha gustado. Al igual que bailar. Llevo cinco meses apuntado a baile porque es algo que me encanta. Tenía la necesidad de entrar ahí. El tema es un afrobeat y la verdad que es curioso este salto, pero era necesario.

P: Además, en el videoclip muestras a un Raoul mucho más sensual, ¿era el momento de enseñar esta faceta?

R: Me apetecía un poco, la verdad. Todos tenemos esa parte y a veces necesitamos sacarla a pasear. Creo que es muy importante estar a gusto con uno mismo y reflejarlo. Es necesario trabajar en ese sentido. Con el vídeo conseguí sacarlo. Estoy muy contento con el resultado. Me apetece mucho presentarla en directo.

P: ¿Y cómo ha sido preparar la parte del baile?

R: La parte del baile ha sido maravillosa. Yo tenía dentro de mí esas ganas de aprender y de trabajar en una coreografía al cien por cien. Estuve muy cómodo con Sonia, que es la coreógrafa, y me lo puso todo muy fácil. Luego hicimos el casting para los chicos y cuando hicimos el ensayo, estaba disfrutando como un niño pequeño. Necesitaba hacerlo.

P: Sé sincero, ¿cuántas veces ensayaste los pasos?

R: Durante una semana y media. Me acuerdo que para el videoclip de Estaré Ahí estuve mucho más tiempo ensayando.

P: ¿Te ha dado algún consejo tu primo Sam?

R: Mi primo siempre me ha dado consejos. Me acuerdo que me escribió porque no quería que nadie lo supiese. Quería sorprenderle con el vídeo. Me escribió y me dijo que se notaban mucho las clases.

Un videoclip a la altura

P: El videoclip apuesta por una historia de dos chicos. ¿Es importante para ti representar al colectivo LGTBIQ en tu trabajo?

R: Sí, me apetecía mucho, sobre todo, hacerlo en este género musical. Desde un punto fino. Como artista quería hacerlo en este trabajo. Es un momento importante, además es el mes del orgullo. Creo que hay que enseñarlo y normalizarlo en vídeos. Estoy muy contento con el resultado.

P: Bailas, te pones un sombrero de cowboy, haces un challenge de TikTok, ¿no tendrás de referente musical a Lil Nas X?

R: Me lo han dicho mucho. Pero creo que no. He tenido otros referentes de otros lados. Me hace gracia que me digan eso. Lo he leído en varios sitios. Es un honor que me digan eso. Pero no, no es una referencia a él.

Raoul en 'Caníbales' / Fotos cedidas por Raoul

P: ¿Y qué referentes musicales tienes?

R: Sinceramente, más que referentes musicales, han sido estilos. Puedes escuchar Caníbales y pensar que es un reguetón, pero no lo es. Es un afrobeat. Yo siempre me paro mucho a analizar la música y quería que se viese reflejado.

P: Durante todo este tiempo, cada dos por tres, tu nombre es trending topic. Tus fans pedían música a gritos. ¿Era mucha presión?

R: Un poco, pero no es presión. Tenía aún más ganas de trabajar y poner un deadline a un proyecto. Tengo bastantes canciones guardadas, pero creo que es correcto dejarles su proceso para sacarlas. Estoy muy contento porque mi nombre se hacía Trending Topic y veía que mucha gente estaba esperando a que sacase cosas. Eso satisface en muchos sentidos.

P: Entonces, ¿este año escucharemos nueva música tuya?

R: Eso no te lo puedo decir, pero mi plan es seguir sacando. Tengo un planteamiento durante este verano de cosas que hacer. Si todo sale bien, esperemos que salga lo antes posible

P: Han pasado varios años desde que saliste de OT. Varios de tus compañeros han hablado sobre cómo ha sido el proceso de adaptarse a su nueva vida y gestionar todo lo que les ha pasado durante este tiempo. ¿Cómo lo viviste?

R: Yo siempre he tenido como una imagen de que no me afecta casi nada, pero la verdad es que me afectó bastante. Creo que a todos. Quien te diga que no es porque está en una realidad paralela. Se juzga constantemente todo lo que haces. A mí me ha costado un poco adaptarme sobre todo a lo que viene después. Pero funciona así. Es una experiencia que se nos ha dado y tenemos que habituarnos a ello. Yo venía de cantar en un hotel y tuve como un master musical en muy pocos meses.

P: ¿Has vuelto a cantar en ese hotel después de tu paso por OT?

R: No. Recuerdo que me escribió la jefa un año después. Me dijo que si quería volver a trabajar allí. Le dije que muchas gracias, pero que quería dedicarme un poco más a mi música.

Su relación actual con sus compañeros de OT

P: ¿Qué relación tienes actualmente con tus compañeros y compañeras de OT?

R: Sí, de vez en cuando nos vamos escribiendo. Cada uno está en sitio. Estamos más distanciados físicamente. Tengo la suerte de que la vida me está poniendo constantemente con Nerea en el camino. Con ella tengo mucha relación. Siempre que voy a Madrid, hablamos por el grupo. Tenemos algo que nos une y que mantenemos.

P: ¿Y no habéis planeado ningún reencuentro?

R: ¡Siempre nos lo preguntan! Es difícil porque uno está aquí, otro está allí. Y es complicado. Lo bueno es que cuando llego a Madrid y pregunto si alguien puede quedar para cenar, de repente cenamos nueve. Sin organizarlo ni nada.

P: Has estado como invitado en programas como Tu cara me suena, ¿te ves participando en otro talent?

R: No me lo he planteado, la vedad. Pero creo que es un disfrute. Me lo pasé genial en el plató de Tu Cara Me Suena. Iba de invitado, pero me encantó. Me gustó mucho salir al escenario. Eso es muy guay. Recuerdo que disfruté mucho. No sé si me vería haciéndolo, pero si algún día llega, lo pasaré bien.

P: Te pueden dar algún consejo tus compañeros…

R: Si algo me han dicho mis compañeros es que se lo han pasado genial.

P: ¿Qué planes tienes para este verano?

R: Voy a ser el telonero de Pastora Soler el 7 de julio en Valencia. Me hace muchísima ilusión. Creo que ser telonero de artistas tan grandes es toda una bendición. Yo soy un artista que estoy empezando todavía, aunque haya salido de OT. Hay que tener un parón y decir ‘hay que empezar de nuevo’. Sobre todo, porque el tiempo pasa y uno tiene que saber qué quiere sacar.

P: ¿Y fuera del trabajo? ¿No tienes ningún viaje planeado?

R: Voy a ir a Ibiza porque mi ahijado ha nacido hace poco y tengo que ir a conocerlo. Estoy deseando ir.

Caníbales ya está disponible en todas las plataformas