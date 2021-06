Aitana mira al futuro: “Quiero que la gente sepa que voy con todas”

Aitana vuelve oficialmente a los escenarios. Después de cancelar la continuación de Play Tour por la pandemia, la cantante se prepara para arrancar este mismo jueves una gira completamente nueva donde presentará en directo las canciones de su último álbum. Con 11 Razones Tour recorrerá las principales localidades de nuestro país para reencontrarse con sus incondicionales y seguir sumando experiencias e hitos en su consolidada carrera profesional.

"Miedo no, pero nervios tengo siempre", me asegura Aitana nada más arrancar nuestra entrevista en un polígono donde han recreado toda la escenografía de la gira. "11 Razones Tour es mi segunda gira, no tengo mucha más experiencia. Sin embargo, siempre hay nervios en los primeros conciertos de cada gira. Además, esta es muy diferente a la anterior y no sé si el cambio va gustar a la gente".

Aitana en los ensayos de '11 Razones Tour' / Cedida

En 11 Razones Tour, Aitana interpretará casi todas las canciones de su segundo álbum y también los himnos de su discografía, como Teléfono, Vas a quedarte o Me quedo. El planteamiento de este evento, sin embargo, es totalmente diferente al anterior (solo estarán sobre el escenario Aitana y su banda) y ella, que sabe que las comparaciones son odiosas, quiere que disfrute de esta otra experiencia. "El otro día estuvieron a mis padres en los ensayos y les pregunté si les gustaba más Play Tour u 11 Razones Tour. Me dijeron que eran distintas y quiero que la gente se quede con esa sensación y no las compare. Me da miedo que no guste por ser muy diferente al anterior".

Aitana hace balance de '11 razones'

También tenemos tiempo de echar la vista a atrás. No mucho, pero lo suficiente como para hacer una pequeña valoración de 11 razones, un trabajo del que Aitana se siente especialmente orgullosa. "Sigo recibiendo muchos mensajes de la industria porque con este disco ha llegado mi madurez musical. Es un sonido que está volviendo mucho y me parece muy divertido. Ya estaba en las bandas de siempre, pero está regresando y estoy contenta de 11 razones", me dice.

Como bien señala, se siente satisfecha con el sonido pop/rock de 11 razones. Sin embargo, aunque ella siempre será una artista pop, no está dispuesta a encasillarse y mira el futuro con ganas de seguir indagando en las diferentes vertientes del género. "Sé que estoy dentro del pop y me encanta, pero me gusta ir tocando muchos palos. Tengo canciones que han funcionado muy bien siendo de estilos diferentes. Entonces si funciona, ¿por qué no voy a probar cosas diferentes? Acabo de sacar el remix de Mándame un audio (más pop rock) y ahora voy sacar una balada y un tema urbano".

Girl Power con Nicki, María y Evaluna

Y si hablamos de futuro aparecen muchas mujeres en el horizonte. En las últimas semanas se ha rumoreado que Aitana podría colaborar con algunas de las artistas emergentes más populares de Latinoamérica. Suenan con fuerza los nombres de Nicki Nicole, María Becerra y Evaluna Montaner y la catalana avisa que quiere colaborar con cada una de ellas, aunque no es tan fácil como parece.

"Quiero que sepa la gente que voy con todas. Me apetece colaborar con todas ellas, pero todo lleva un proceso: que cuadren fechas, que haya una buena canción… Me encantaría que fuera fácil y que un mes saliera un tema con Nicki Nicole o con María Becerra, pero es que todo tiene un proceso y no quiero que la gente se piense que no me doy caña con el tema de las colaboraciones".

