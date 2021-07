Lola Índigo confiesa a Pablo Motos en ‘El Hormiguero’ cómo era cuando era adolescente y ambos coinciden

Lola Índigo está a punto de lanzar su nuevo disco. La Niña estará disponible en todas las plataformas el próximo 2 de julio, y por ello ha ido a divertirse a El Hormiguero.

Aunque no era la primera vez que pisaba el plató de las hormigas más famosas de la televisión, su expresión de la cara parecía indicar lo contrario. De lo más sonriente e ilusionada, se sentó frente a Pablo Motos para hablar de su nuevo disco, un tema que sin duda dio mucho de sí.

Más allá de colaboraciones y cómo lo hizo, el presentador se quiso centrar en su concepto. De lo más adolescente, la temática de La Niña provocó una pregunta de lo más inesperada para Mimi:

"¿Cómo eras tú cuando eras adolescente?", preguntaba Motos en relación a lo ya citado. La extriunfita, por su parte, respondía de manera muy clara.

"Muy soñadora", empezaba. Según ella, cuando le han preguntado alguna vez si se imaginaba a dónde llegaría con su proyecto, siempre respondía afirmativamente. "Claro que sí. Si yo no me lo hubiese imaginado, no lo hubiera querido con tanta fuerza, no lo hubiera tenido tan claro", comentaba la artista.

Pablo Motos, por su parte, confesaba que él también soñaba con "presentar un programa de televisión". Parece ser que el espíritu soñador de ambos, más allá de ser una curiosa coincidencia, les ha servido de motor para sacar adelante sus metas vitales.