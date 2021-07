La puñalada por la espalda a Dani Martín de La Resistencia

Dani Martín estará 'marcado' toda su vida no solo por haber sido el líder de una de las bandas más importantes del panorama del pop-rock de nuestro país. Su faceta como doblador en la película School of Rock ha sido un estigma que le ha perseguido durante años y por el que ya se disculpó en su momento.

Y sin embargo no paran de recordárselo. Los últimos, precisamente, el programa La Resistencia de #0 en Movistar+. Hace un par de años el solista madrileño visitó a David Broncano y quiso dar por zanjado el tema reconociendo que el doblaje fue un infierno y pidiendo disculpas por ello.

"Yo destrocé esa película, lo reconozco y pido disculpas. Lo que pasa que me gustaría contar a la gente cómo tuve que doblar la película con un tipo norteamericano al lado que me hacía poner un acento cantadito que era horrible. Y pido perdón a la profesión de actores de doblaje porque a veces a lo largo de la carrera te hace ilusión hacer algunas cosas que no has hecho y la cagas. Y yo la cagué. Pido perdón pero espero que esto quede aquí de una vez. Es un horror y encima la reponen todo el rato. Es una humillación. El problema era yo" explicó en su día.

Y aunque el presentador de La Resistencia pareció pedir que el tema quedara zanjado para siempre, en las redes sociales con millones de seguidores han vuelto a recordar la visita de Dani Martín al programa con el texto "Never forget el doblaje de School of rock".

Una pequeña puñalada por la espalda en clave de humor que Dani Martín se ha tomado también con sentido del humor citando el tuit con corazones y caras con lágrimas de risas. En 2004, nuestro compañero Edu Salas escribía en LOS40 esto: "Hay opiniones para todos los gustos acerca del trabajo realizado por Dani en dicha película. Los más puristas aseguran que Escuela de rock pierde mucho con la voz del cantante, que la diferencia entre unos actores y otros es muy notable. Incluso aducen que el cambio del doblador habitual de Jack Black obedece a una maniobra de marketing de UIP, la distribuidora de la cinta en España". 17 años después se sigue hablando del tema...