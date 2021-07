Ghost of Tsushima se lanzará el 20 de agosto en PlayStation 5

Sony Interactive Entertainment (SIE) ha dado la noticia que miles de jugadores en todo el mundo esperaban. Uno de los mejores videojuegos de la consola de la pasada generación da el salto a PlayStation 5. Hablamos de Ghost of Tsushima que verá la luz el próximo 20 de agosto.

Ghost of Tsushima: Director’s Cut verá la luz en una edición disponible tanto para PS4 como para PS5 incluyendo todo el contenido del juego hasta la fecha, junto con una nueva expansión: Iki Island, una nueva historia complementaria para Jin Sakai, protagonista del videojuego.

Esta nueva edición llegará a un precio recomendado de 80€ para PS5 y 70 para PS4 y se podrá reservar a través de PlayStation Store a partir de mañana viernes 2 de julio. En esta nueva aventura, Jin, el Fantasma de Tsushima, recorrerá la desconocida isla de Iki para investigar los rumores de la presencia del ejército mongol donde pronto se verá envuelto en dilemas que le obligarán a revivir algunos momentos traumáticos de su pasado.

Además de la historia, de la que próximamente se revelarán nuevos detalles, Iki Island también ofrecerá nuevos entornos para explorar, una nueva armadura para Jin y su caballo, nuevos minijuegos, nuevas técnicas y nuevos tipos de enemigos, entre otros. Los fans que ya posean Ghost of Tsushima, podrán adquirir el contenido de Ghost of Tsushima: Director's Cut a un precio de 19,99€ para PS4 y de 29,99€ para PS5.

Ghost of Tsushima: Director’s Cut incluye el juego completo Ghost of Tsushima, la expansión Iki Island, Ghost of Tsushima Legends, mini libro de arte digital producido por Dark Horse, comentario del director (el equipo creativo se sienta con un renombrado historiador japonés para observar el mundo de Ghost of Tsushima, comparándolo con los eventos históricos que lo inspiraron), un punto de técnica, amuleto del favor de Hachiman y Héroe de Tsushima Skin Set (mascara dorada, kit de espada, caballo y montura).

Ghost of Tsushima: Director’s Cut traerá por primera vez la aventura del Fantasma de Tsushima a PS5 y ofrecerá una experiencia única a los jugadores de la consola de última generación, que podrán recorrer la isla de Iki o revivir la invasión de los mongoles en Tsushima a 4k y 60fps, con una carga ultrrápida y una sensación única a través de DualSense.