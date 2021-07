Rocío Flores opina sobre la frase “no tiene coño” que le dedicó su madre a Olga Moreno

Nunca una frase había generado tanto revuelo. Hace ya unas semanas que terminó la serie documental Rocío. Contar la verdad para seguir viva. Sin embargo, las redes sociales todavía tienen muy presente aquello de "no tiene coño, no lo tiene". Y no solo las redes, también las personas implicadas.

Esta semana, el "no tiene coño" de Rocío Carrasco volvió a cobrar protagonismo después de que Olga Moreno recibiera una carta de Antonio David Flores en la que le decía textualmente lo siguiente: "A ti te sobra lo que otras no han tenido nunca". Esta referencia, como no, ha provocado diversas reacciones.

La más comentada ha sido la de Rocío Flores que aprovechó su espacio en El programa del verano para hablar de lo ocurrido y opinar por primera vez de la frase que Rocío Carrasco le dedicó a su madrastra: "Para mí esa frase que suelta mi madre en ese documental me parece vergonzosa".

"Yo no soy responsables ni de que mi madre haya dicho esa frase ni que Supervivientes haya decidido meter esa frase dentro del concurso cuando yo soy la primera a la que no le parece bien que se mezclen cosas de dentro con las de fuera", aclaró la ahora influencer. "Tampoco soy responsable de que ahora mi padre decida poner esa frase en la carta".

Y zanjó el asunto con esto último: "Si hay personas que han aceptado que esa frase se introduzca, también hay que aceptar que ahora haya otra persona que esté harta y haya dicho 'donde las dan, las toman'".