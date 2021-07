El regalo de Alba Reche a David Broncano en ‘La Resistencia’: “No me vayas a meter en un lío”

El paso de cualquier invitado por el plató de La Resistencia se acaba convirtiendo en un encuentro surrealista y divertido. David Broncano es todo un experto en convertirlo de esta manera (y nunca defrauda).

La última en pasar por el sillón ha sido Alba Reche, que visitó al presentador el pasado 1 de julio para hablar de su segundo disco La Pequeña Semilla. Pero como ya es de costumbre en el programa, y aunque si hagan mención a su trabajo musical, la entrevista acabó tomando otro rumbo.

Uno de los momentos más divertidos que protagonizó Reche fue el de la entrega de su regalo a Broncano. Se trata de una hoja de semillas que basta con plantarla para que dé sus frutos poco a poco. "Ah, ¿todo esto son semillitas?", preguntó David extrañado.

Las risas de la invitada, de Grison, de Ricardo y del público no cesaron. "Igual lo planto, ¿eh? No me vayas a meter en un lío", bromea el presentador. "No, no, no. Qué va. No", responde Alba. "¿Te imaginas que la discográfica no lo sabe y de pronto estás plantando estramonio?", pregunta David. "Cada uno en su casa que se apañe", concluye la artista.

¿Qué es el estramonio? Es una planta que antiguamente se usaba como anestésico. También para el asma o la epilepsia. Según El Confidencial, esta planta también es conocida por su veneno. Su uso se ha expandido a fines alucinógenos y era un ingrediente común de las pócimas. Aunque su consumo también ha llegado a nuestros tiempos como un tipo de droga muy peligrosa. Muchos la llaman la hierba del diablo.

Sea como sea, dudamos profundamente que sean las semillas de esta planta la que haya regalado Alba a Broncano. Aunque a él le ha venido de cine para lanzar su broma.

Pero este no ha sido el único momento divertido que ha protagonizado Reche. También decidieron meterse en la página de búsquedas de su cuenta de Instagram, y lo que encontraron fue un repertorio de contenidos sobre maquillaje, nutrias, focas... y Rosalía.

🔎 Creo que no todo el mundo se atrevería a enseñar su lupa de Instagram.#LaResistencia @_albxreche pic.twitter.com/MCSXgPYHi4 — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) July 1, 2021

El paso de Alba Reche no ha dejado indiferentes a Broncano y su público. Y es que la artista ha demostrado que cuenta con un gran sentido del humor y una predisposición a pasárselo bien.