Ana Mena y Omar Montes, The Kid LAROI, Yatra & Towers… ¿Quién será Nº1 en la primera lista de julio?

Con la entrada en el mes de julio ya estamos todos oficialmente en modo verano, época en la que la música, fuente de alegría, cobra especial importancia en nuestras vidas. Una buena manera —nosotros podríamos decir que la mejor, pero no lo diremos para no pecar de inmodestos— de disfrutar de los éxitos del momento es conectarse este sábado por la mañana con #Del40al1CocaCola, el programa de Tony Aguilar, líder de la radio musical los fines de semana.

En esta próxima edición del show sabremos qué canción encabeza el chart en la primera lista de julio. A día de hoy, Without you, de The Kid LAROI, es la que manda y la que, por tanto, debe ahora defender la posición de honor. En el #2 están Omar Montes, Ana Mena y Maffio con Solo, en el #3 Sebastián Yatra y Myke Towers con Pareja del año y en el #4 The Weeknd con Save Your tears. Todos ellos han sido ya número uno. Le siguen, también favoritos, dos que aún no han tocado techo: Imagine Dragons con Follow you (#5) y Álvaro Soler con Magia (#6).

Dos solistas masculinos parten como candidatos y pueden incoporarse al pelotón: Ed Sheeran, que nos presenta Bad habits, y Rauw Alejandro, que hace lo propio con Todo de ti. Los apoyos recibidos con el HT #MiVoto40 en Twitter contarán para hacerles hueco. Por cierto, Rauw será el invitado en el programa, y Tony le instará a que dé su Voto VIP (además de preguntarle acerca de su gran momento).

Regalos y más regalos

LOS40 Sobres, el concurso más potente de la radio, sigue una semana más con su aluvión de premios, valorados en total en 40.000€. Y mucha atención: dado que nadie se ha llevado el bote todavía, este asciende ahora a 24.000€. Parece ciencia ficción pero no lo es: ¡24.000€ en metálico pueden ser tuyos! Este concurso puede cambiarte el verano. Y, por votar en antena (902 39 40 40), entregaremos a los oyentes el BluRay de Nomadland, una película maravillosa sobre la vida a borde de una autocaravana que triunfó en la pasada edición de los Oscar.

A lo largo de estas intensas cuatro horas, Tony anunciará los primeros confirmados para el festival Coca-Cola Music Experience. Recordará antiguos éxitos de la lista en La Máquina del Tiempo, habrá espacio para nuevos candidatos, noticias… En fin, que tanto si ya estás de vacaciones como si no, prometemos hacerte pasar una vibrante mañana de sábado. ¡Síguenos!