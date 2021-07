Fatboy Slim y su intento fallido de dejar la música: “Quería ser bombero”

Son muchas las historias de famosos que, una vez han alcanzado el éxito en diferentes disciplinas artísticas (ya sea la música, el cine o la literatura) han reconocido que creían que su camino era otro. Es el caso de Kanye West, por ejemplo, quien antes de dedicarse a la música trabajaba como dependiente en la famosa tienda de ropa GAP o Beyoncé, que ayudaba a su madre en la peluquería.

Sin embargo, no son tantas las historias que han llegado a nosotros sobre artistas que ya en la cima del éxito deciden abandonarlo para dedicarse a otras labores. Pero, hay algunos que, pasado un tiempo, han reconocido que estuvieron a punto de hacerlo. Es el caso de Norman Cook, más conocido como Fatboy Slim, uno de los artistas de música electrónica más populares del mundo.

En un evento organizado por The Fire Fighters Charity, el DJ ha confesado que estuvo a punto de abandonar la música para convertirse en un bombero de profesión. “He estado en el negocio de la música casi toda mi vida, pero ha habido altibajos y hubo un momento muy malo en el que todos estaban como: “Vas a tener que conseguir un trabajo mejor, porque ahora estás desfasado”, ha reconocido en esta intervención.

Ante esta complicada decisión, Cook se planteó dedicarse a este oficio. “Pensé a qué me quería dedicar y, por alguna razón, me vino a la mente ser bombero. Tuve esa visión”, ha comentado antes de comparar la carrera de un músico con la de los miembros de este cuerpo. “Te rodeas durante años de gente de quien te inventas apodos y luego, de repente, ocurre algo muy importante y debes irte”, ha asegurado.

Se desconoce cuál fue el contexto en que se le ocurrió esta idea al creador de Weapon Of Choice, pero se puede intuir que la música, como negocio que es, no siempre ofrece los resultados que esperan los artistas. No obstante, el DJ no se cierra puertas ante la incertidumbre del futuro: “Supongo que ahora, a mi edad, es demasiado tarde para ser bombero, pero siempre les he tenido mucho respeto”, ha aclarado con mucho humor.