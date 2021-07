David Guetta, MistaJam y John Newman lanzan su versión de ‘If You Really Love Me (How Will I Know)’

David Guetta ha decidido montarnos en la máquina del tiempo y transportarnos a años atrás para revivir uno de los mayores clásicos de la música. Se trata de How Will I Know de Whitney Houston, que ahora ha cobrado una nueva vida de la mano del DJ francés.

Nace así If You Really Love Me (How Will I Know), una canción que no solo pone de manifiesto el talento de nuestro protagonista, sino también el de MistaJam y el de John Newman.

Este tema de ritmos electrónicos llega justo a tiempo para el verano, convirtiéndose en la banda sonora de millones de personas dispuestas a disfrutar de sus vacaciones. Guetta, MistaJam y Newman han contado con la producción de Timofey Reznikov, que ya trabajó previamente con el francés.

David es todo un experto en convertirse en el autor de temazos veraniegos. Say My Name con Bebe Rexha y J Balvin y Sexy B*tch con Akon son algunas de las que han pasado a la historia de la lista de canciones de esta época del año.

Ahora ha presentado su nueva apuesta musical trayendo de vuelta el talento de John Newman. Y es que aunque el cantante ha trabajado en canciones de otros artistas, llevábamos tres años sin escuchar su voz en una de ellas. Pero David Guetta lo ha hecho realidad.

Lo cierto es que no es la primera vez que las influencias de Whitney Houston se cuelan en un tema de ritmos electrónicos. Ya lo hizo en Higher Love, versión que lanzó Kygo con su más profunda admiración.

Y a ti, ¿qué te ha parecido If You Really Love Me (How Will I Know) de David Guetta, MistaJam y John Newman?