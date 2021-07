GOA trae el nuevo rock urbano junto a Fish Narc en ‘In The City’: ¡mira el vídeo!

Goa ha demostrado tener una versatilidad imparable. Y es que el artista urbano ha decidido reinventarse en su nuevo lanzamiento para traernos unos sonidos a los que no estamos acostumbrados. Pero cuentan con un elemento que nos hace querer escucharlos cada vez más y más.

Se trata del nuevo rock urbano que trae en In The City, su colaboración con el productor neoyorquino Fish Narc. Parte de riffs de guitarras y ritmos contundentes para regalarnos una melodía de lo más hipnotizante. También se acerca al trap y a los sonidos electrónicos, por lo que podríamos decir que se trata de una fusión casi única.

In The City es el primer sencillo de su próximo álbum de estudio, que llegará en noviembre. Se trata de un tema que demuestra que el rock no ha muerto, "sino que está más vivo que nunca", incluso en las nuevas generaciones.

El tema llega acompañado, además, de un videoclip dirigido por Esther Boyarizo. Goa saca su lado más rebelde con un estilo muy Kurt Cobain. Viaja en un coche descapotable por carreteras secundarias y se diverte con una buena compañía.

Goa ha demostrado que eso de seguir un solo estilo de música no es lo suyo. Apuesta por la fusión de todos ellos, creando así el que se ha convertido en un himno para todos sus seguidores. ¡Viva el Rock!