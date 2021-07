Star Wars The Old Republic celebra su 10º aniversario

Para celebrar el próximo 10º aniversario de Star Wars: The Old Republic, BioWare ha desvelado Legacy of the Sith, la próxima gran expansión que marca el comienzo de una nueva y emocionante etapa para el aclamado MMORPG.

Legacy of the Sith continuará construyendo la dinámica historia de Star Wars: The Old Republic, que llevará a los jugadores a una campaña militar para conquistar un planeta vital para su facción mientras descubren el plan definitivo del renegado Sith, Darth Malgus.

La expansión también incluye mejoras en la experiencia del jugador de SWTOR con la nueva funcionalidad Estilos de Combate, que amplía las opciones del jugador y una serie de mejoras en el videojuego. Los fans de Star Wars tendrán la oportunidad de redescubrir estas navidades la galardonada historia de Star Wars: The Old Republic en Legacy of the Sith en PC a través de SWTOR.com y Steam, dando el pistoletazo de salida a la celebración del 10º aniversario que se extenderá durante todo el año 2022 e introducirá nuevos contenidos, eventos, actualizaciones y mucho más.

Legacy of the Sith llevará a los jugadores a una aventura a los confines de la galaxia, incluido el planeta acuático de Manaan, en busca de Darth Malgus. La gran actualización aumentará en 5 el número máximo de niveles que los jugadores pueden alcanzar hasta el nivel 80. También se introducirán los retos más difíciles hasta ahora de Star Wars: The Old Republic con nuevas misiones colaborativas que incluyen un Star Wars: The Old Republic ambientado en una tumba en la cima de una montaña en el remoto planeta Elom, así como una Operation en los restos de una estación de investigación del espacio profundo.

La última expansión añadirá la nueva función Estilos de Combate, que amplía aún más la profunda experiencia personalizada de Star Wars en SWTOR. Los Estilos de Combate permitirán a los jugadores hacer realidad su fantasía definitiva de Star Wars, eligiendo de forma independiente una historia de clase específica y combinándola con conjuntos de habilidades de otras clases relacionadas con la tecnología o el manejo de la fuerza.

Los jugadores recurrentes, los que regresan y los nuevos encontrarán mejoras en la creación de su próximo personaje de Star Wars a través de un sistema de creación de personajes refactorizado. Además, las actualizaciones de la experiencia de equipamiento y carga, así como el diseño mejorado de las clases, mejorarán aún más la experiencia de Star Wars: The Old Republic.