El día que Kylie Minogue, musa del arco iris, fue nuestra diosa del Orgullo Gay

La adoración de la comunidad gay mundial por Kylie Minogue es mutua y viene de lejos. En infinidad de ocasiones, la diva del pop ha enarbolado su apoyo y su relación especial con el colectivo LGTB. El 3 de julio de 2010 estrechó aún más sus vínculos cuando clausuró las celebraciones del Orgullo Gay en Madrid, y se convirtió en su musa... o mejor dicho, en su ‘diosa’. La estrella aprovechó la ocasión para presentar su nuevo álbum titulado Aphrodite en referencia a la diosa de la mitología griega. Después de actuar en la Plaza de España, la australiana se emocionó con un ‘flashmob’ sorpresa. "Sensacional, alucinante, impresionante... no sabía qué hacer", diría poco después ante los micrófonos de la Cadena SER.

Un poco de historia

El Día del Orgullo Gay se celebra en todo el mundo el 28 de junio. Se conmemoran los disturbios ocurridos en 1969 en Stonewall Inn, uno de los pocos locales de ambiente que había entonces en Nueva York, concretamente en Greenwich Village. Eran años en los que no estaban reconocidos los derechos del colectivo gay y se perseguían las relaciones entre personas del mismo sexo. Esa noche, la policía hizo una redada en el bar y lo que encontró fue la resistencia y la rebeldía de los clientes. Los disturbios que se produjeron marcaron el comienzo del movimiento por la liberación homosexual.

Las primeras marchas fueron en 1970, en Nueva York y Los Ángeles. Y poco a poco, se fueron sumando ciudades en todo el mundo. En Barcelona, por ejemplo, la primera manifestación fue en 1977. Las celebraciones del Orgullo Gay se prolongan una semana e incluyen actividades reivindicativas, lúdicas y culturales. El día grande de la fiesta, el momento cumbre, llega con la Gran Manifestación Estatal, en la que un desfile de carrozas marcha por las principales calles.

El sábado, 3 de julio de 2010, bajo el lema ‘Por la igualdad trans’, el desfile del Orgullo Gay en Madrid, uno de los más aclamados del mundo, salió de la Puerta de Alcalá, recorrió la Gran Vía y llegó a la Plaza de España. Allí estaba la musa del arco iris: Kylie Minogue.

“¡Estoy muy emocionada!”

Ni ella misma sabe por qué se convirtió en un icono gay. No es algo que eligiera ni que buscara. Simplemente sucedió y le encanta. Lo cierto es que la estrella australiana nunca se ha cansado de repetir que la gente "puede ser lo que quiera". Ella simplemente cree en el amor y piensa que no tiene sentido discriminación alguna en este tema: "Es un derecho, nunca lo cuestionaría". Y es por eso que, según reconoce: "Mi público gay ha estado conmigo desde el principio, es como si me hubieran adoptado”.

Días antes de su viaje a Madrid, la revista Shangay pudo entrevistar a Minogue, que se mostraba así de encantada con su participación: "¡Estoy muy emocionada, de verdad! Obviamente, mi relación con el público gay es especial desde hace mucho tiempo, y me encanta que se cuente conmigo para celebrar una ocasión tan especial. Allí estaré, en el Orgullo de Madrid, dispuesta a ofrecer amor y diversión. Confío en que la gente baile mucho”

Kylie Minogue en el Orgullo 2010 en Madrid. / Eduardo Parra / Getty

Un homenaje deslucido

El mismo 3 de julio de 2010 por la mañana, y como preámbulo a su participación en la clausura del Orgullo Gay, la cantante asistió a un acto en el que la entonces Ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, le entregó una escultura que premiaba su compromiso en la lucha por los derechos de gais y lesbianas. El ya fallecido escultor Carlos García Muela había sido el creador de la figura llamada ‘Eva’, que representaba el torso desnudo de una mujer. En realidad, se la tenía que entregar la Ministra de Igualdad, Bibiana Aido. Pero estaba en Barcelona y no pudo llegar a tiempo por problemas meteorológicos.

Además, Kylie apareció con casi una hora de retraso en el hotel en el que se celebraba el acto y muchos periodistas y profesionales de prensa, radio y televisión, le dieron plantón. Así que el homenaje quedó un tanto deslucido.

¿Cómo estaba la plaza?

La Plaza de España estaba abarrotada. Había una gran expectación ante la llegada de la estrella internacional, que no había cobrado un céntimo. Al menos, eso dijeron los organizadores. La esperadísima actuación llegó precedida por las canciones de Edurne, Daniel Diges, Georgina, José Galisteo o Eliza Doolite.

Lo cierto es que la visita de Minogue coincidió con el lanzamiento de su álbum Aphrodite, y la artista decidió presentarlo ante su público del Europride 2010. Esta vez sí fue puntual. La entonces novia de Andrés Velencoso apareció con un vestido blanco de inspiración griega, haciendo honor a la diosa mitológica de la belleza, la sensualidad y el amor. La locura se desató a lo largo de su mini-concierto de solo cinco temas. Además de los nuevos, también cantó clásicos: Get out of my way, Better than today, All the lovers, Can't get you out of my head y Love at first sight.

"Sensacional, alucinante, impresionante... no sabía qué hacer"

Especialmente emocionante fue la sorpresa que recibió Kylie cuando acabó su actuación. De forma inesperada, aparecieron en el escenario los profesores de la escuela televisiva de Fama, le entregaron un ramo de flores y con All the lovers (primer single de Aphrodite) sonando de fondo, miles de personas realizaron un 'flashmob'. Previamente, los pasos de baile habían sido ensayados. Era un gesto de agradecimiento a la diva.

Cuando pocos días después acudió a los estudios de la Cadena SER para presentar las nuevas canciones de Aphrodite, recordaba el momento: “Fue supercálido, sensacional, y el público hizo un ‘flashmob’ al final del show. No sabía qué hacer, era alucinante mirar al fondo y ver a miles y miles de personas bailando, era impresionante”.