Conoce a CJ, el joven rapero de Nueva York que ha conquistado a Anuel AA y Ozuna

Hay artistas que aparecen de repente y revolucionan la industria de la música por completo. Artistas que quizás nunca hayas escuchado, pero que cargan a sus espaldas años de interés por este arte.

Este es el caso de CJ, un joven rapero estadounidense que ha cautivado a referentes del género urbano como Anuel AA y Ozuna. Quizás te suene por su éxito Whoopty, que tanto ha sonado (y suena) en la plataforma de TikTok.

CJ nació en Nueva York en 1997. Su interés por la música fue creciendo hasta grabar su primera canción a los 16 años. Recopilaba ritmos de Youtube y se recorría los diversos estudios de la ciudad. On Me y Toast Up son algunas de las canciones que fueron el resultado de estos primeros trabajos.

La primera de ellas, On Me, habla de las ansiedades que le perseguían durante la adolescencia. Toast Up es una remezcla de Gunna que vio la luz en 2018 y que conquistó a miles de personas en Youtube.

Pero su éxito mundial llega con Whoopty, una canción que se escuchó, y mucho, durante el verano de 2020, y que se difundió como la espuma en TikTok. Como curiosidad, CJ no tenía descargada la aplicación en su teléfono móvil, pero cuando lo hizo, decidió crear un reto de baile para el tema e inmediatamente se hizo viral.

Whoopty ha conseguido más de 500 millones de reproducciones globales, certificaciones y puestos altos en las listas de éxitos. Y es que acabó conquistando a Anuel AA y Ozuna, con los que lanzó el Latin remix del tema. Como era de esperar, tuvo una gran acogida en las listas de éxitos españolas. El Alfa también es otro de los artistas que han contado con el talento de CJ en sus canciones.

Pero parece que el talento del rapero va expandiéndose cada vez más por la escena de la música urbana. Tanto es así que Farruko le ha invitado a abrir sus conciertos por España, que tendrán lugar después del verano.

Y tú, ¿te animas a disfrutar de la música de CJ en directo?