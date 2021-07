Xriz nos habla de su nuevo tema ‘Friendzone’: “Es un recuerdo de ‘Oye Niña’ y ‘Me Enamoré’”

Era el año 2013 cuando Xriz revolucionó la escena de la música urbana con Me Enamoré y Oye Niña, dos temas que sonaron, y mucho, por toda España. Él lo define como "el sonido Xriz".

Pero el artista canario ha seguido deleitando a sus fans con su música. Aunque ellos querían ir más allá y escuchar de nuevo a ese Xriz de 2013 que protagonizó tantos días en la playa, en la piscina, y en quedadas con amigos con sus canciones.

Ahora, nuestro protagonista ha cumplido con el deseo de todos sus seguidores lanzando Friendzone, una canción que nos traslada a sus orígenes y que se ha convertido en un recuerdo. Aunque su creación no comenzó como se esperaba. "Iba a ser una colaboración que iba a hacer yo con otro artista, que es uno de los compositores. Se llama G-Face", confiesa Xriz a LOS40 Urban.

"Cuando la empezamos a crear, el productor y él empezaron a crearla con concepto Xriz. [...] Cuando teníamos hecha la canción le dije a Gochi, que era mi colega, que no podíamos sacarla G-Face ft. Xriz porque la gente va a relacionar esta canción con Xriz ft. G-Face. Al final me preguntó si me gustaba la canción y yo le dije que lo iba a hablar con mi equipo. [...] Entonces pensé en cómo lo iba a hacer, porque a mí no me gusta quedar mal con la gente, y menos con la que me aporta para hacer una canción. Al final hablé con Gochi y me dijeron que por su parte no tenían ningún problema, que haríamos otra canción para el featuring de los dos", declara.

Friendzone es una canción de ritmos urbanos que habla de una relación de amistad entre dos personas. Se dan cuenta de que se gustan pero uno de los dos no quiere dar el paso. "Yo le estoy diciendo a ella que me saque de la friendzone ya y que sabe que cuando estamos juntos todo es mejor", explica Xriz.

Un viaje al pasado

Como mencionamos en líneas anteriores, este nuevo trabajo musical del cantante es un chute de recuerdos. El videocliip se grabó en Málaga, ciudad que está en la lista de las que le brindaron la oportunidad de brillar en sus orígenes. Allí vivió hasta que lanzó Me Enamoré y Oye Niña, temas que marcaron su carrera.

"En el videoclip quise hacer una mezcla de las dos canciones. Al final es un recuerdo de estas dos canciones que a la gente les gustó tanto y pegó tanto. En el videoclip se ven motos de agua, recordando ese Oye Niña con la chica", señala nuestro protagonista. También introduce el concepto de la fiesta en el autobús de Me Enamoré, pero esta vez, en un barco.

En este viaje al pasado, también le preguntamos si se ha planteado colaborar con Crítika y Saik, artistas que vivieron su auge en la industria de la mano por aquella época. Asegura que ha trabajado en muchas canciones con Sergio (Crítika). "Tenemos que hacer algo juntos", asegura. Aunque con el que sí tiene algo preparado es con CHK, otro artista canario de la época. "Es uno de los que me acompañaron en todo el proceso de estar por la península e hicimos canciones juntos", dice. Tampoco descarta trabajar con Dasoul.

¿Qué viene después de Friendzone?

Xriz tiene claro que tiene un repertorio como para estar lanzando canciones hasta el 2023. Pero no está seguro de lo que llegará después de este tema. "Tengo que sentarme y valorar todas las canciones que tengo. [...] Tendré que ir sacándolas poco a poco", asegura.

Lo que sí nos ha confesado es que el mes que viene aterrizará su colaboración en el tema de Valentina Tioli, una artista italiana con la que lanzará un tema titulado Niña. Estará en italiano y en español, repitiendo así su fórmula con Benji y Fede en 2016.

Y tú, ¿estás listo/a para esta nueva etapa del canario?