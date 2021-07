La opción de ‘mejores amigos’, cada vez más cerca de aterrizar en Twitter

Twitter siempre está innovando para mantener a su público más fiel con nuevas opciones que consigan hacer sombra a las del resto de plataformas (que es su competencia más directa).

Y es que una de sus prioridades en estos momentos es la de implantar la monetización con las propinas, el súper follow y el twitter de pago. Aunque no son las únicas opciones que están sobre la mesa ahora mismo.

Según informa Xataka, la plataforma se está planteando crear la opción de Trusted Friends (Mejores amigos), que ya triunfa en Instagram. La idea es limitar la visualización de los tweets a un grupo reducido de usuarios. "Esto puede ser ideal para tweets más personales que no queremos que desconocidos los lean aunque nos sigan", explica este portal.

De implantarse finalmente, esto también podría animar a los usuarios a twittear y no acceder a la red social solo en modo lectura.

Pero aún hay más. Otra de las opciones que podrían llegar en un futuro es la de filtrar las palabras que los usuarios no quieren leer. De esta forma, si una persona decide escribirle a otra con dicho término, se le avisará de que ésta no quiere leerlo. Si acepta igualmente el envío del mensaje sin eliminar la palabra, se guarda en el fondo de la conversación y no se destaca.

La última nueva herramienta que se planea es la de Facets (facetas). Hay personas que publican tweets sobre diferentes temas. Por ejemplo, si se trata de alguien que escribe sobre fútbol y música, existiría la opción de que el que visite su perfil elija la categoría de mensajes que prefiere leer.

De momento todas estas son opciones que están sobre la mesa pero que aún no se están desarrollando. Habrá que esperar para saber si finalmente se llevan a cabo.