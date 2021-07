De Ava Max a Imagine Dragons: vídeo a vídeo, las 40 posiciones de la lista

Pues hemos empezado julio con un número uno de altísimo nivel: Imagine Dragons con Follow you, un tema que aúna rock y electrónica con la solidez que caracteriza al grupo de Las Vegas. Pero ha habido otros movimientos destacados esta semana, algunos de los cuales tienen como protagonista a Rauw Alejandro. El puertorriqueño ha sido la entrada más fuerte (nada menos que al #3) con Todo de ti, y la subida más importante con Tiroteo remix, junto a Marc Seguí y Pol Granch (doce posiciones, hasta el #15). La otra novedad también ha entrado con ímpetu: Bad habits, de Ed Sheeran, se ha colocado directamente en el #7. El récord de permanencia sigue en poder de C. Tangana con Tú me dejaste de querer: lleva 32 semanas con nosotros, de las cuales tres en el número uno (ahora en el #26). El repaso en vídeo que presenta Tony Aguilar se inicia con el farolillo rojo, donde se sitúa actualmente Ava Max con My head & my heart. Dos canciones han abandonado el barco: Leave the door open, de Silk Sonic (que llegó hasta el #14 en su mejor semana), y Tú me has cambiado, de Bombai (hasta el #13).