Shakira, Drake, Pitbull, Sonia y Selena… Números uno que llenaron de buen rollo la lista a primeros de julio

Julio suele ser mes rico en éxitos festivos, de los que animan el inicio del verano. Y así, esta semana La Máquina del Tiempo de #Del40al1CocaCola viene cargada de buen rollo. Como es habitual, en esta sección Tony Aguilar recuerda canciones que fueron número uno en estas fechas, y la que lo logró el año pasado aún resuena con fuerza en nuestros corazones: Se iluminaba, de Ana Mena y Fred de Palma.

Hace cinco años recuperaba el puesto de honor Drake con One dance. No hubo cambios con respecto a la semana anterior en 2011 y 2006. Hace diez años se mantenía en lo alto Pitbull con Give me everything, y hace quince el reinado de Shakira y Wyclef Jean sumaba una semana más (fueron nueve en total) con Hips don’t lie.

En el tramo final de esta mirada nostálgica encontramos tres éxitos del pop nacional, que, aunque distintos, también transmitían muy buenas vibraciones. En 2001 (¡han pasado 20 años ya!), Sonia y Selena (Sonia Madoc y Selena Leo) nos animaron con Yo quiero bailar, una de las canciones de aquel verano (de su álbum se vendieron más de un millón de copias en España). En 1996, Celtas Cortos sacaban su lado más combativo con No nos podrán parar. Y hace treinta años, La Unión triunfaban con uno de sus temas más hot, Dámelo ya.