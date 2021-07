El comentario machista de Melyssa en ‘Supervivientes’ que no gustó a las redes: “No me lo esperaba de ella”

Gianmarco está pasando unos días muy duros en Supervivientes 2021 porque siente que muchos de sus compañeros están en su contra.

Tanto ha ido aguantando el italiano que un comentario de Olga, cuando ella le pedía que quería hablar sin que él "le pisara", le hizo estallar en llanto y marcharse llorando a otro rincón de la playa.

Al ver la situación, Melyssa se acercó al que considera uno de los pocos "amigos" que tiene en el concurso. Él le explicaba con lágrimas en los ojos que no aguantaba más la situación, que nunca había pisado a nadie y que no soportaba seguir allí. A lo que ella quiso consolarle de la siguiente manera:

"Si tú te sientes solo me vienes y me lo dices y me preocuparé por ti. Has tenido que llegar a este punto, me lo podrías haber dicho. No me gusta verte así", le decía para animarle y pronunciaba la siguiente frase: "Primero, que no me gusta ver a los hombres llorar".

Las redes entonces no tardaron en señalar el comentario como "desafortunado" y "machista" porque los hombres tienen tanto derecho como las mujeres a desahogarse con lágrimas.

Melyssa acaba de perder el concurso diciendo "No me gusta ver a los hombres llorar". No me lo esperaba de ella 😔 #conexionhonduras13 — Elena Mayer (@petiteoliva) July 4, 2021

Melyssa, machista: “no me gusta ver a los hombres llorar”. ¿A las mujeres sí? ¿Los hombres no lloran? #ConexionHonduras13 — ProcrastinandoTV (@ProcrastinandoT) July 4, 2021

Melissa: "A mi no me gusta ver a los hombres llorar". A mi realmente, no me gusta ver llorar a nadie, único que sea de emoción #ConexionHonduras13 — Chus (@Mukotxa) July 4, 2021

Melissa: no puedo ver los hombres llorar.

frase desafortunada #ConexionHonduras13 — GILDA ✈💜 (@zambaluna3) July 4, 2021

Nadie va a decir nada del comentario de Mely? O sea no es por sacar o ser hater, pero eso de "No me gusta ver llorar a los hombres", eso en cierta forma es micromachismo, y por desgracia esta muy arraigado... #ConexionHonduras13 — 🌻✨ (@quisquillosx) July 4, 2021

Muchos, también recordaron que esas frases las decían hace décadas y les cortaban los sentimientos a los hombres, por lo que hemos avanzado ahora y las nuevas generaciones saben que no hay nada malo en ello.