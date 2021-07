Ricky Martin: La conexión de ‘Livin’ la vida loca’ con Frank Sinatra, Madonna y James Bond

Hace 22 veranos la canción Livin’ la vida loca arrasaba en todo el mundo. El título en ‘spanglish’ de este tema de Ricky Martin, anticipaba la incursión del boricua en el mercado anglófono por todo lo alto. De todos es conocido el inmenso éxito de la composición de Desmond Child y Draco Rosa, o su incuestionable repercusión. Pero quizá, lo que no se sepa tanto es la conexión del hit con Frank Sinatra, Madonna o James Bond. Desentrañamos el “misterio” del que fue el cuarto nº1 de Ricky Martin en LOS40.

“Este soy yo, este es mi disco, esta es mi música”

Livin' la vida loca fue la presentación del disco con el que Enrique Martín Morales irrumpió en el mercado de habla inglesa después de cuatro discos en castellano. En Mayo de 1999, coincidiendo con su lanzamiento, ofreció una rueda de prensa en Madrid en la que explicaba los motivos que le habían llevado a cantar en inglés: “Mucha gente me pregunta, tú eres hispano ¿por qué vas a cantar en inglés?. Pues mira, he tenido la oportunidad de cantar en francés, de hacerlo en italiano, en portugués… ¿por qué no voy a hacerlo en inglés?. Yo nunca dejaré de cantar en mi idioma, el castellano, es un idioma exquisito, maravilloso, y dejar de hacerlo sería como engañarme a mí mismo, sería una estupidez. Pero vamos a comunicar… para mí el idioma no es un problema”

De nuevo, el boricua decidió ponerle su nombre al álbum. Ya lo había hecho cuando debutó en 1999, y si ahora volvía a bautizar como Ricky Martin fue porque “este soy yo, este es mi disco, esta es mi música, esta es mi vida. No fue una ciencia esto de elegir el título para el disco, hay muchas líneas que podían haber sido, no sé ‘Livin’ la vida loca’ es un buen título... no sé, hay muchos títulos que podían haber sido muy buenos para el disco, pero dije ¿saben qué? vamos a dejarlo tranquilo, Ricky Martin”

Desmond Child, “definitivamente un maestro”

Livin' la vida loca es una composición de dos músicos de prestigio internacional, Robi Draco Rosa y Desmond Child, que ya habían formado equipo con Ricky en La copa de la vida. De la adaptación al castellano se encargó Luis Gómez Escolar.

“Podría decir que durante el proceso de grabación de la canción realmente hicimos magia”, asegura el artista. En su presentación a los medios en España, se enorgullecía de haber compartido estudio con Desmond Child, quien además de co-autor, es el productor de Livin’ la vida loca: “Poder trabajar con Desmond Child, alguien que trabajó tantos años con gente como Bon Jovi, como Aerosmith, como Kiss… definitivamente lo puedo considerar como un maestro”. Por su parte, el músico americano de origen cubano (es sobrino de Olga Guillot) tiene claro que el primer single de Ricky Martin (1999) abrió las puertas de artistas latinos al mercado estadounidense: "Le he producido 27 canciones a Ricky Martin, pero 'Livin’ la vida loca' cambió el curso de la música latina popular para siempre. Fue el fuego que inició la explosión de la música latina".

El artista puertorriqueño Ricky Martin, allá por 1999. / RHONA WISE/AFP via Getty Images

“Un homenaje al Rat Pack y al swing” de Frank Sinatra

El nacimiento de Livin’ la vida loca coincidió con la muerte de Frank Sinatra (el 14 de Mayo de 1998), y durante esos días, las canciones de ‘La Voz’ no paraban de sonar en las radios. Desmond Child contaba en una entrevista con Songfact: “La música de Frank Sinatra no paraba de sonar en las radios, y se nos ocurrió de repente la idea del Rat Pack … Draco Rosa y yo hicimos de los versos un homenaje al Rat Pack y al swing”.

Madonna: “¡Estoy lista para entrar en el estudio contigo!”

Si Livin’ la vida loca existe, se lo debemos a Madonna. Al menos, eso es lo que Martin confesó en la revista Attitude. Ese primer disco en inglés del puertorriqueño contenía un dueto con Madonna titulado Be careful. Ambos estuvieron 10 días elaborando y grabando el tema junto a William Orbit. “Estuvimos juntos, encerrados”, explicaba el artista, para quien trabajar con la ‘ambición rubia’ fue inolvidable: “Trabajar con Madonna fue una experiencia fascinante. Estamos hablando de una leyenda viviente. Antes de los Grammy tuve la oportunidad de conocerla en varias ocasiones, inclusive en Austria, hicimos un programa de televisión juntos. Yo vivo en Miami, ella vive en Miami, es un pueblo muy pequeño, todo el mundo se conoce. Luego de los Grammy, nos sentamos a hablar, y dijimos ‘vamos a hacer música’. Ella es como alérgica a los duetos, ella nunca ha hecho duetos. Pero sí, estuvimos juntos encerrados, escribiendo. Yo quería que ella cantara algo en español. Ella con mucha seguridad dijo 'sí, no hay ningún problema'".

Pues bien, fue antes de la primera de esas sesiones, cuando la decisión de Madonna cambió el rumbo de Livin’ la vida loca. Martin lo contó así en la popular revista británica: “Este álbum estuvo a punto de salir sin ‘Livin’ la vida loca’, pero tres días antes de que entrara en el estudio con Madonna, habíamos estado haciendo el tema. Así que se lo enseñé y ella dijo algo así como ‘Yep!. Estoy lista para entrar en el estudio contigo!’. Fue un momento muy hermoso. Siempre lo recuerdo”.

"Yo siempre fui un James Bond frustrado"

En el videoclip de Livin’ la vida loca, dirigido por el americano Wayne Isham (el mismo de Vuelve, La copa de la vida o La bomba), Ricky Martin quiso ser “un poco más agresivo” y convertirse en James Bond: "Estuvimos tres días filmando este video. Yo siempre fui un James Bond frustrado, yo quería ser James Bond y quiero actuar alguna vez como James Bond. Entonces le dije al director que es Wayne Isham (un gran director con el cual he estado trabajando en varias ocasiones) 'mira vamos a hacer algo que nunca hayamos hecho, vamos a trabajar un poquito de la sensualidad, vamos a presentarle al público fuego, no sé, algo un poco agresivo’. Es como para decir 'oye, estoy aquí, escúchame'. Después, empecé a trabajar con Nina, una chica que la verdad es que es una bomba y lo sensual se convierte en lo sexual y bueno... no importa, que se jodan coño".

Nº1 de LOS40

Livin’ la vida loca coronó las listas de medio mundo y fue el detonante incuestionable de los más de 15 millones copias vendidas del homónimo Ricky Martin.

En la extensa lista de logros cosechados por el single, figura el que haber llegado al nº1 en LOS40, convirtiéndose así en la cuarta canción del boricua que se situaba en la cima. Después de María (en 1996) y de La copa de la vida o La bomba (en 1998), Livin’ la vida loca alcanzó la máxima posición entre el 3 y el 9 de Julio de 1999. Posteriormente obtendría el pódium dos veces más: con She bangs (en 2001) y con Jaleo (en 2003)