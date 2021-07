Pilar Rubio tiene el bañador que se ha agotado en tres semanas

Pilar Rubio tiene muchas facetas. La hemos visto como actriz, presentadora, bailarina y colaboradora de El Hormiguero. En el programa de Pablo Motos, Pilar ha hecho todo tipo de pruebas: desde apneas de varios minutos bajo el agua hasta apagar velas con una bala. Y es que a la artista no se le escapa nada.

Además, esta faceta de mujer guerrera la combina a la perfección con la de diseñadora. Y es que un verano más, Pilar ha diseñado algunos de los diseños de la nueva colección de trajes de baño de Spectra.

Pilar Rubio ha diseñado los cinco modelos que componen la segunda colección cápsula Selmark By Pilar Rubio que ha superado todas las expectativas con un 90% más de ventas que el año pasado.

Entre los cinco diseños, el que más éxito ha tenido y se ha convertido en la prenda estrella de la temporada ha sido el bikini Jane. Con un tirante a la derecha, el conjunto es una auténtica fantasía que cuesta en total unos 60 euros.

Otro de las prendas estrella que se agotó a las tres semanas del lanzamiento fue el bañador Dream, que la propia presentadora llevó el día de la presentación y que cuesta unos 70 euros. Tampoco quedaron existencias del pareo a juego que llevaba la colección. Y es que tenemos que reconocer que son todos unos diseños de ensueño.

Pilar, muy contenta con el resultado

La propia Pilar Rubio ha asegurando que no se esperaba todo este éxito: “No puedo estar más agradecida por la acogida de la colección. Esto es realmente un sueño para mí y me encanta por eso que el modelo Dream sea uno de vuestros preferidos. Lo que más me gusta es que se hayan agotado tallas de los más dispares en cada modelo.”

Además, Pilar está muy contenta con el resultado de estos bañadores, ya que ayudan a que todas ellas se vean bien: “Las prendas que hemos diseñado con Selmark tienen una apuesta por la mujer independientemente de cómo sea su cuerpo.

De este modo, durante este verano, Pilar está compartiendo todos los modelos de su colección en su cuenta de Instagram. Una manera, sin duda, muy buena de promocionar la marca. Y es que la presentadora suma casi seis millones de seguidores y seguidoras en Instagram.