Pragmata, el ‘tapado’ de Capcom para 2023

Su anuncio no pasó desapercibido y eso que las circunstancias no invitaban. El mundo parecía respirar después de la primera ola de la pandemia a punto de llegar el verano de 2020 en el que muchos pudieron salir después de meses del confinamiento. En aquel Future of Gaming de PlayStation, Capcom presentó Pragmata, uno de los 'tapados' para el año 2023 que sacudirán las consolas de nueva generación.

Una aventura ambientada en un futuro cercano distópico en la luna de la tierra e impulsada para la próxima generación de plataformas (PlayStation 5 y Xbox Series X y S) además de en PC. El estudio de desarrollo trabaja en una producción que hará uso de la nueva tecnología de última generación, como el trazado de rayos para crear un escenario de ciencia ficción impresionante e inmersivo como nunca antes.

Ha pasado algo más de un año desde aquel primer anuncio y miles de jugadores en todo el mundo siguen con la mente puesta en este título desarrollado por los creadores de Resident Evil y Devil May Cry. Desde luego difícil encontrar una mejor tarjeta de presentación para una nueva IP. Una novedad que supone un cierto aire fresco entre tanta secuela, precuela, expansión y remake que están marcando los primeros meses de la nueva generación de consolas.

Como decíamos al comienzo del artículo, desafortunadamente tendremos que seguir esperando hasta 2023 después de que la compañía comunicara el cambio original de sus planes de lanzamiento. No está siendo sencillo trabajar en esta nueva normalidad pero el objetivo merece la pena: afianzar una nueva franquicia.

El desarrollo del videojuego está por tanto a un par de años de su lanzamiento final por lo que no existe demasiada información, ni imágenes, ni mucho gameplay que poder llevarse a la boca. Pero con lo que millones de gamers vieron en 2020 quedó claro que Pragmata va camino de convertirse en uno de los grandes tapados del 2023.