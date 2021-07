Kiko Matamoros enseña su nueva cara en ‘Sálvame’ y todo el mundo dice lo mismo

A Kiko Matamoros le gusta la cirugía estética. El colaborador titular de Sálvame y Viva la vida ha entrado muchas veces en el quirófano para hacerse algún que otro retoque. No le gustan las marcas y los cambios que deja la edad y cada cierto tiempo acude a su doctor o doctora de confianza para hacerse un apaño.

Este lunes, Matamoros llegó a Sálvame en ambulancia para enseñar a sus compañeros y toda la audiencia el resultado de su última intervención. Hasta la fecha, el tertuliano se había pegado las orejas, estirado la cara, quitado las bolsas de los ojos, retocados los parpados y posicionado la nariz, entre otras cosas. En total, once operaciones para mejorar su imagen. Ahora bien, ¿qué se ha hecho en la decimosegunda?

La nueva cara de Kiko Matamoros

El empresario llegó al plató de Sálvame con la gorra, las gafas y la mascarilla puesta. Sin embargo, poco a poco se fue desprendiendo de sus pertenencias para mostrar a los espectadores su nueva imagen. Todavía estaba hinchado y con moratones en el cuello. Sin embargo, por si alguien no identificaba las mejoras que se había hecho, él mismo se encargó de explicar lo que se había "arreglado" en la clínica estética.

"Me hecho una blefaroplastia en los parpados, me he extraído las glándulas mamarias porque es algo que tiene el hombre que no sirve para nada y me he hecho una liposucción en la que me han quitado tres litros de grasa", explicó en el programa de Telecinco.

Como era de esperar, las reacciones en redes sociales no se hicieron de rogar. En Twitter, la opinión fue casi unánime:

Kiko Matamoros nos enseña su nuevo cambio, tras hacerse unos retoques #yoveosalvame pic.twitter.com/40GMI0Ceaq — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) July 5, 2021

@KikoMatamoros Parece que va embalsamado.

¿ Pero esto que essss????????? — clara sastre (@clarasastre1) July 5, 2021

Madre mía qué impresión ¡Si parece una autopsia! Qué necesidad hay de someterse a estas cosas ¡Por dios! ¡Si se ha extraído hasta las glándulas mamarias! Este ya no sabe qué quitarse ni qué ponerse como Mr Potato — Pe_pa (@Pe_pa20) July 5, 2021