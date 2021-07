El llamamiento de Isa Pantoja a su madre: “No da señales de vida”

El clan de los Pantojas no pasa por su mejor momento. Desde que abriera la caja de Pandora en el programa especial Cantora: la herencia envenenada, Kiko Rivera ha mantenido una guerra abierta contra su madre, Isabel Pantoja, y su tío Agustín. Esta guerra ha salpicado a Isa P, quien desde El programa del verano hizo este lunes un nuevo llamamiento.

La cantante y futura abogada tiene ahora una buenísima relación con Kiko. Sin embargo, parece que esta flamante amistad entre los hermanos no ha gustado a la tonadillera porque no da señales de vida, tal y como desveló Isa en el magacín de Telecinco.

"No he hablado con mi madre. Ya sé que no lo está pasando bien, pero no da señales de vida y si no da señales de vida es porque no quiere", afirmó. "Nadie la está obligando ni nadie la ha secuestrado. Ella puede llamarme, pero no le puedo exigir lo normal a una persona que no está bien".

A continuación, Chabelita habló de la comentada imagen de su madre acompañando a su tío a los juzgados, una imagen que corroboraba que la Pantoja se ha posicionado al lado de Agustín. Esto fue lo que dijo la pequeña de la familia al respecto: "No es nuevo que yo, en este caso, apoye a mi hermano. Le apoyo porque tiene razón en lo que me ha contado".

Y añadió: "En el tema entre mi hermano y mi madre no me voy a meter porque lo que quiero es que se solucione". ¿Llegará la paz al clan Pantoja? Tiempo al tiempo…o no.