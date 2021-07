Efecto Pasillo y La Pegatina: “No hemos hecho la canción del verano, sino la canción de tu playlist”

Cuando interpretan alguna de sus canciones por separado, siempre llevan eso del buen rollo por bandera. Si hay una palabra que defina a la perfección el trabajo tanto de Efecto Pasillo como de La Pegatina, esa es 'optimismo', y es que en sus composiciones no hay lugar para la melancolía, ni para el desamor, ni para la preocupación.

Acostumbrados a crear con sus temas un mundo idílico en el que solo existen las buenas vibras, el grupo que lidera el canario Iván Torres se ha juntado con la mítica banda catalana con Adrià Salas a la cabeza para, al más puro estilo Hannah Montana, unir lo mejor de los dos mundos. Las diferencias en el sonido de Efecto Pasillo y La Pegatina no han sido ningún pretexto para dar a luz a algo llamado Ahípamí, una canción que, por supuesto, también está llamada a ser una de las que más suene en este caluroso verano de 2021 en todas las playas, piscinas y chiringuitos de España. La colaboración, desde luego, así lo merece.

En LOS40.com hemos podido hablar con los vocalistas de ambos grupos sobre este nuevo lanzamiento, su historia, lo que piensan el uno del otro, y muchas más sorpresas que ellos mismos nos han contado.

Con este nuevo trabajo se han juntado dos bandas totalmente buenrolleras, quizá de las más positivas de toda España. ¿Cómo ha sido la colaboración conjunta de Efecto Pasillo y La Pegatina en Ahípamí?

Adrià (La Pegatina): Todo empezó por Tato Latorre, productor de ambas bandas. Él nos dijo que teníamos un rollo muy parecido, con esto del buen rollo, música festiva y tal, pero a pesar de ello estamos como en circuitos muy diferentes. La Pegatina es un grupo más de festivales, Efecto Pasillo está más en la radio... Entonces dijo que igual debíamos juntarnos y que cada uno aportase al otro lo que le falta, por así decirlo. En septiembre de 2019 nos juntamos en el estudio de Tato en Madrid con ideas entre Iván y yo, cogimos trozos de canciones que teníamos para juntarlas y un estribillo conjunto para que cuadrara todo el sentido de la canción. Hace ya dos años desde que está todo listo y teníamos ganas de sacarlo.

¿Cómo reaccionasteis ante esa propuesta de Tato Latorre?

Iván (Efecto Pasillo): ¡A nosotros nos encantó! Desde el principio fue algo que no se nos hubiera ocurrido por eso de que somos de diferentes ámbitos como dice Adrià, pero después lo piensas... Y al final se trata de hacer música y de pasarlo bien, así que cuando Tato nos lo propone pensamos que podía ser muy guapo. Con una banda como La Pegatina que tiene tantos componentes y tantas opciones para hacer música con vientos, acordeón, teclado... Elementos que no son naturales de Efecto Pasillo. Como decía Rubén (miembro de La Pegatina): esto no va a ser la canción del verano, sino que va a ser la canción de tu playlist.

Aunque tenéis en común ese positivismo, hay bastantes diferencias en el sonido por separado de cada grupo, y es que como Efecto Pasillo nació en Canarias y La Pegatina en Cataluña, hay también una gran diferencia geográfica y cada uno bebe de las influencias de su lugar de procedencia. ¿De qué manera habéis fusionado el estilo de cada uno de vosotros?

Adrià: Nosotros le hemos metido algo más de ska al tema, pero a nivel rítmico por ahí andamos los dos grupos. Tiene algo que nos funciona a ambos: el rollo reggae rumbero. Creo que hay un lenguaje común aparte de la música, que es el 'sabor'. No ha habido problema, porque además estaba Tato de por medio para decirnos "vosotros esto y vosotros aquello" y juntarlo después.

¿Y qué cosas os inspiraron a la hora de componerla?

Iván: Esta canción viene de la unión de dos canciones diferentes. Adrià tenía una idea compuesta entera o casi entera y yo tenía otra canción que estaba también bastante avanzada. Empezamos a buscar cosas que pudieran cuadrar rítmicamente y en cuanto a mensaje, y al final así surge. Lo sorprendente es que cuando lo escuchas todo junto te das cuenta de que al final transmite lo mismo. Una búsqueda del buen rollo, de la energía, de dejar las penas atrás... Eso que mueve esencialmente a las dos bandas. Después buscamos un estribillo al que dar todo el rollazo con el ska y los elementos de ambas bandas, y así es como se crea algo único.

¿Qué significa exactamente el título de la canción, Ahípamí?

Adrià: Significa "ahí-pa-mí" (risas). La cosa es que en el trocito de canción que estaba yo haciendo venía ya, así que lo incluimos. Pero sí que Iván me dijo "oye, y cuando me pregunten esto, ¿qué digo?" Pues hombre, Ahípamí significa algo así como 'que me quiten lo bailao'. Que vamos a disfrutar, que es de lo que habla toda la canción, vamos a pasarlo bien, penas fuera...

En el estribillo invitáis a bailar la canción en la playa, decís, "esperando que no vuelva lo que el viento se llevó". ¿Qué es eso que no tiene que volver?

Adrià: El mal rollo, ¡claro! El mensaje en realidad es muy sencillo y creo que no hay que buscarle más porque es algo que todos necesitamos, que haya canciones que te digan eso, de olvidar las toxicidades y los problemas que hay relacionados con la sociedad. Interactuar con gente siempre genera problemas y tensiones, que con el paso de los años se queda como una tontería, pero en el momento lo vives muy intensamente. No hay que darle más vueltas.

Iván: ¡Lo pasado, pasado está! Vamos para delante, a dejar el pasado atrás y disfrutar de la vida.

En cuanto al videoclip del tema, vemos que se desarrolla en medio de un campeonato de boxeo. ¿Cómo llegasteis hasta esta idea tan diferente a lo que cuenta la canción?

Iván: Surgió por una idea que era sobre una batalla de bandas. Dijimos: ostras, como haya una batalla de bandas La Pegatina nos mata porque son 14 tíos. Empezamos a hacerlo como si fuera un combate real en un ring; también surgió la idea de la lucha mexicana porque ellos han estado mucho por Latinoamérica y además tienen su propia máscara. Aprovechamos esa baza para sacarlas a relucir y se convirtió aquello en un combate con la preparación, fans, masajistas... Un conglomerado de muchas risas y de mucha diversión que también se transmite. Tú ves el videoclip y quieres estar en la grabación: ¡todos me lo han dicho!

¿Qué otras ideas surgieron para ambientar el vídeo?

Adrià: Yo creo que desde el principio lo tuvimos claro: queríamos pelearnos. Sí que aparecieron varias ideas de pelea: no era lucha libre, sino que unos podían pelearse a lo Pressing Catch, otros a lo pulso chino... Pero nos pareció más divertido lucha libre, que tampoco es eso realmente, sino que estamos haciendo boxeo pero vestidos de lucha libre...

Iván: No tiene ningún sentido (risas).

De manera más personal y en pocas palabras, ¿cómo definiría Iván a Adrià?

Iván: Me parece un tío enérgico, inteligente... Siempre me ha dado la sensación de que tiene las cosas claras y va a por ellas. No es un tío que se anda con rodeos. Tampoco somos amigos desde hace muchos años pero por lo poco que lo conozco percibo eso. Un tío al que le gusta lo sencillo y que lo hace. A mí eso me parece envidiable; además me parece un gran artista y me encanta su camisa de piñas.

¿Y Adrià a Iván?

Adrià: ¡Es complicado! Como ha dicho nos conocemos desde hace poco. Puestos a envidiar, yo envidio las melodías de Iván porque me parece que tiene un talento natural que tiene para crear melodías que se pegan, que es una barbaridad. Envidio que pueda pasarse el día en la playa, y el rollo que tiene de extroversión, de socializar rápidamente con todo el mundo. Creo que eso también viene dado por el hecho de ser canario, porque los catalanes somos más cerrados para esas cosas. Y queda mucho por conocer aún, porque se vienen cositas.

¿Qué "cositas" se vienen? ¿Habrá algún otro proyecto conjunto entre Efecto Pasillo y La Pegatina?

Iván: Ahora estamos inmersos en plena gira, tanto La Pegatina como Efecto Pasillo, y nos han invitado a estar el próximo 16 de julio en el Wanda Metropolitano de Madrid, y ahí que vamos de cabeza a cantar Ahípamí.

Adrià: ¿Además del filtro de Instagram? También estaremos en Barcelona en el Estadio de los Juegos Olímpicos el 23 de julio, que también va a ser brutal. Les hemos invitado a que vengan, pero en cuanto acaben las giras a ver si montamos algo especial.

¿Y otros planes de futuro cercano para cada grupo, aunque sea por separado?

Iván: Nosotros estamos preparando disco. Grabaremos en Madrid el grueso de lo que será el próximo disco de la banda que saldrá seguramente en la primavera de 2022, aunque avanzaremos antes algún single seguramente. También hay planes de conciertos y demás que aún no puedo confirmar, pero ahora mismo estamos inmersos en el disco.

Adrià: Y una nueva versión de Pan y mantequilla con Mike Bahía el 9 de julio. ¡Dilo, que es importante!

Iván: Sí sí, es la última de las versiones que hacemos por nuestro 10º aniversario que se cumplía en 2020 y lo vamos a culminar con esa versión de Pan y mantequilla. Surgió la posibilidad de hacerlo con Mike Bahía, que ahora mismo está muy potente en Colombia, y lo vamos a hacer.

¿Y para La Pegatina?

Adrià: También estamos preparando otro disco con colaboraciones internacionales, tanto de Latinoamérica como de Europa. Grupos que están en la misma onda en otros países con los que nos estamos juntando y formando alianzas. Muy guay; voy a cantar muchas canciones en inglés y eso me parece guay.